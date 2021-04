Dne 13. dubna 2021 spadla klec na nenapravitelného recidivistu, který se měl vloupat do vozidla na ulici Nedbalova v Moravské Ostravě. Před uniformovanou hlídkou sice utíkal, ale během krátké chvilky byl zadržen i s věcmi, které pocházely z trestné činnosti.

Foto k případu.Zdroj: se svolením PČR

Po provedených procesních úkonech byl předán do rukou kriminalistů, kteří dobře znali jeho trestnou minulost. Následně svou operativní činností odkryli další velkou sérii vloupání do téměř čtyřiceti vozidel. Jeho teritorium byla téměř celá Ostrava, ale primárně nejvíce své činy měl páchat na území Mariánských Hor.

Už v polovině února letošního roku byl muž obviněn ze stejných trestných činů. Měl se vloupat do dvaceti vozidel, ke svému jednání se doznal a s muži zákona spolupracoval. Sliboval nápravu a trestní stíhání bylo vedeno na svobodě. Náprava mu však nevydržela dlouho.

Po propuštění z policejní cely a provedených procesních úkonech svého „řemesla“ neponechal a trestnou činnost měl páchat dál. Způsob provedení byl opět téměř stejný ve všech případech.

Nejdříve měl rozbít skleněnou výplň a následně z vnitřního prostoru vzít, co se dalo z peněžit. Nejčastěji měl brát autokamery, autorádia, nářadí, pracovní oděvy, ale také obuv. V několika případech měl odejít i s prázdnou a z aut nic neodcizit.

Komisař 5. oddělení obecné kriminality z Ostravy proti 36letému muži zahájil trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání přečinu krádež a z přečinu poškození cizí věci. Také podal podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Recidivista se doznal téměř k šedesáti vloupáním do vozidel, které měl spáchat po propuštění z výkonu trestu. V případě prokázání viny muži hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Celkově svým jednání způsobil škodu za více jak 360.000,- Kč.