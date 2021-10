V Ostravě někdo vybral peníze z kradené karty. Policie hledá muže ze snímku

V září policii v Litomyšli oznámila jednadvacetiletá žena, že jí nejspíš někdo ve vlaku z Prahy do České Třebové odcizil peněženku. V okamžiku kdy to zjistila, zablokovala platební kartu, jenže to už bylo pozdě. V internetovém bankovnictví zaznamenala několik menších plateb, které ona sama neprovedla. Na základě provedeného šetření bylo zjištěno, že s odcizenou platební kartou byly provedeny transakce ve městě Ostrava.

Foto k případu. | Foto: se svolením PČR