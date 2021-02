Stavíš? Dej peníze, jinak budou čmeláci! Soud s ekology z Karvinska začal

Kauzou regionálních ekologů Bohdana Svorníka (43 let) z Havířova a Radima Lapšanského (48 let) z Orlové, kteří podle obžaloby obstrukcemi ve správních řízeních několik let vydírali podnikatele a stavebníky v Moravskoslezském kraji, se v pondělí začal zabývat Okresní soud v Ostravě. Souzeno je i dalších pět osob. Jsou mezi nimi ti, kteří úplatky poskytli, ale také úřednice odboru životního prostředí.

K soudu v pondělí dorazil i jeden z obžalovaných ekologů – Radim Lapšanský. | Foto: Deník / Jaroslav Perdoch

Pondělní hlavní líčení bylo krátce po zahájení odročeno na březen. Dorazili totiž jen tři obžalovaní. Ze zbývajících čtyř jsou dva v karanténě, jeden se léčí ze zranění, poslední se nedostavil. Ekologickým aktivistům z Karvinska hrozí osm let basy. Vydírali podnikatele Přečíst článek › Vyšetřování trvalo několik let. V prosinci 2017 policie oznámila, že dvojici ekologů zadržela. Vloni byla podána obžaloba, nyní začal soud. Jak dlouho hlavní líčení potrvá, není jasné. Posudky Ekologové se připojovali ke správním řízením, ve kterých ke stavbám podávali námitky. Za jejich stažení prý požadovali peníze. Někdy uspěli. Hrozí jim až osm let vězení. Svou vinu odmítají. „Hlavní pachatelé jsou stíháni pro trestné činy přijetí úplatku a vydírání. Stíháni jsou i ti, kteří úplatky poskytovali. Stíhán je i magistrátní úředník za zneužití pravomoci úřední osoby,“ řekl v pondělí Deníku státní zástupce Martin Fraš, který přiblížil i způsob, jakým stavebníci údajné úplatky poskytovali. „U hlavních pachatelů objednali zpravidla dendrologický průzkum nebo dendrologický posudek. Šlo o protislužbu,“ dodal Fraš. Nakonec zaplatili tři investoři. Částky se pohybovaly v desítkách tisíc korun. Bitka bezdomovců v Ostravě. Šlapání na hlavu, po zemi se válely zuby Přečíst článek › Velké sousto - vydírání společnosti, která na Karvinsku stavěla továrnu na baterie Jak tvrdí žaloba, největší sousto si ekologové chtěli urvat vydíráním vlastníků společnosti, jež na Karvinsku budovala továrnu na výrobu baterií. Prý požadovali 1,4 milionu korun. Podle státního zástupce by stavbu skutečně dokázali velmi zkomplikovat. „Byli dobře orientováni v právních předpisech,“ řek Fraš. Firma se obrátila na policii. „Jeden z představitelů spolků se přihlásil do stavebního řízení a podal celou řadu námitek, v nichž upozorňoval na podjatost starosty obce i na výskyt čmeláků, otakárka fenyklového, svižníka polního a dalších chráněných druhů zvířat v průmyslové zóně. Ve skutečnosti jim šlo jen o peníze. Proto jsme vše ohlásili policii,“ uvedl již dříve společník firmy. Státní zástupce pro hlavní obžalované požaduje nepodmíněné a peněžité tresty. Jednání bude pokračovat v březnu.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu