Muže z Orlové pobodala přítelkyně, stále ji má rád. Počká si na ni pět let

„Bodla mě, ale stále ji mám rád,“ řekl v pondělí u Krajského soudu v Ostravě devětačtyřicetiletý pan Václav z Orlové. V jednací síni mohl po několika měsících pohlédnout do očí své přítelkyni Petře S. (31 let), která na něj vloni v říjnu vzala třiceticentimetrový nůž a zasadila mu dvě rány do hrudi a ramene. Ženu přivedla k soudu vězeňská eskorta.

Žena na místě pětiletý verdikt přijala. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Drama se odehrálo vloni 4. října v bytě v Orlové-Lutyni. „Znám ji od malička. Vůbec nevím, proč se to stalo. Byla neděle, přišla za mnou. Vařil jsem oběd. Pak jsme si sedli a bavili se,“ uvedl pan Václav. Mezi aktéry následně došlo k hádce. Podle obžaloby svou roli sehrál alkohol. „Asi to bylo o penězích,“ řekl pan Václav a pokračoval: „Najednou vstala, otevřela šuplík a vytáhla nůž. Ještě mi řekla, abych se nebál, že mě nebodne,“ vzpomínal. Podívejte, jak zfetovaný řidič v kradeném autě divoce ujížděl Ostravou. Neutekl Přečíst článek › V jejích očích viděl, že to není dobré Poté si všiml jejího divného pohledu. „V jejích očích jsem viděl, že to není dobré. S tím nožem se začala ohánět. Ustupoval jsem, pak mě dvakrát bodla. Když mě chtěla bodnout potřetí, chytil jsem čepel do dlaně, snažil jsem se jí nůž vyrvat. Na jednom z prstů mám deset stehů, ten prst je stále necitlivý,“ řekl pan Václav, který spadl a na chvíli ztratil vědomí. „Když jsem se probral, ležela vedle mě moje peněženka. Petra byla ještě uvnitř. Řekla mi, aby si pomoc přivolal sám. Pak odešla a zamkla mě v bytě,“ řekl muž. „Jen shodou náhod a šťastných okolností nedošlo k závažnějším zraněním,“ konstatoval státní zástupce. Žena čelila žalobě z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Za sebou má již sedm odsouzení za krádeže a násilnosti. Nyní jí hrozilo pět až dvanáct let vězení. Navíc se zodpovídala i z krádeže. Pobodanému muži totiž z peněženky vzala šest set korun. Nedoručování zásilek České pošty v Ostravě: zasáhne ministerstvo a sněmovna? Přečíst článek › „To, co je v obžalobě, je pravda. Přiznávám se,“ prohlásila Petr S., která u soudu odmítla vypovídat. Při výslechu na policii uvedla, že muž chtěl po ní sex a pak ji tahal za vlasy. „Bránila jsem se,“ vypověděla Petra S., jež u hlavního líčení učinila takzvané prohlášení viny. To jí zaručilo mírnější verdikt, který padl ještě v pondělí. Krajský soud jí nakonec vyměřil trest na samé spodní hranici, tedy pět let. Státní zástupce i obžalovaná s rozhodnutím souhlasili, rozsudek je tak pravomocný.

