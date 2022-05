Přiznání

Ondřej T. nejprve stanul před Krajským soudem v Ostravě, který mu počátkem letošního roku uložil pět let žaláře. „Je mi líto, že jsem někomu ublížil, ale bylo to vzájemné. Lituji toho, jsou to roky navíc. Jsme ale vězni a žijeme na jedné lodi. To se stává,“ řekl Ondřej T., který prohlásil vinu.

Tento přístup mu zajistil trest na samé spodní hranici činící pět až dvanáct let. Obžalovaný verdikt přijal. Státnímu zástupci se však pět roků zdálo málo. Odvolal se k Vrchnímu soudu v Olomouci, který měl pro jeho argumenty částečné pochopení.

Odvolání

„Vrchní soud v Olomouci přisvědčil odvolání státního zástupce v tom směru, že trest uložený soudem prvního stupně je nepřiměřeně mírný, a to vzhledem k trestní minulosti obžalovaného a také vzhledem ke skutečnosti, že se trestného činu dopustil ve výkonu trestu odnětí svobody,“ řekl Deníku mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik s tím, že odvolací senát část rozsudku týkající se trestu zrušil.

„Nově byl obžalovanému uložen přísnější trest odnětí svobody ve výměře šesti let a šesti měsíců,“ řekl Cik, podle kterého se však rozhodně nejedná o přísné rozhodnutí. „I tento trest je spíše mírnější. K tomu, že nebyl přísnější, přispělo zejména přiznání v podobě prohlášení viny,“ vysvětlil mluvčí.

Psychopat

Zraněný spoluvězeň dodnes nechápe, proč na něj Ondřej T. zaútočil. „Je to psychopat. Nemá to v hlavě v pořádku, měl by se léčit,“ řekl Deníku zraněný muž, který byl v mezidobí propuštěn na svobodu. „Nevím, co ho to chytlo. Bylo to úplně zbytečné. Kdybych před sebe nedal nohu, trefil by mě do hlavy,“ prohlásil a dodal: „Stále mě to bolí.“

Proces sledovala i sestra obžalovaného. „Místo trestu by mu měla být poskytnuta nějaká lékařská péče. Má psychické problémy, několikrát se pokusil o sebevraždu,“ prohlásila. Jak zdůraznila, bratr měl těžký život. „Je nás třiadvacet sourozenců. Neměl to lehké,“ dodala.

Ondřej T. byl v dětství údajně týrán a poté, kdy zemřel jeho otec, skončil ve výchovném ústavu. Za sebou má sedm odsouzení. Nejzávažnější čin spáchal dva měsíce po dosažení plnoletosti. V září 2016 v Karviné v nepřehledné potyčce zabil nožem dvacetiletého muže a vážně zranil jeho bratrance. Za to dostal dvanáct let žaláře.

K tématu

CO SE DĚJE ZA VĚZEŇSKÝMI ZDMI

Krajský soud v Ostravě se v minulosti zabýval i jinými případy násilí mezi trestanci.



Devíti roky žaláře vloni potrestal dvaatřicetiletého muže, který si odpykává deset let za pokus o vraždu kamaráda. V době, kdy pobýval ve Věznici Heřmanice v Ostravě, napadl spícího spoluvězně, jehož polil vroucí vodou z rychlovarné konvice. Hodně nezvyklý byl motiv činu. Za vším údajně stálo přesvědčení, že ho druhý trestanec nakazil nějakou nemocí. Dokonce se objevily informace, že onou nemocí měla být rakovina.

***

Pětiletý trest uložil ostravský soud muži, jenž po spoluvězni vyžadoval vyprávění pohádek na dobrou noc. Při odmítnutí následovalo bití tyčí. Zapaloval mu také papír vložený na břicho a mezi prsty nohou. Jednou ho škrtil kabelem od sluchátek, až dotyčný upadl do bezvědomí. Ostatním v cele řekl, že jim předvede názornou ukázku, jak dotyčného „vypne“.

***

Jindy soud poslal na deset let za mříže muže, který na toaletě káznice přiměl k sexuálním úsluhám sedmadvacetiletého spoluvězně. Oběť i pachatel byli paradoxně zařazeni do speciálního vzdělávacího programu zaměřeného na pachatele odsouzené za sexuální činy vůči dětem do osmnácti let.

***

Před časem vyměřil ostravský soud sedm a tři čtvrtě roku třiadvacetiletému muži z Krnova. Ten v ostravské vazební věznici v únoru 2012 málem zabil spoluvězně, se kterým v podvečerních hodinách hrál šachy. Napadl ho krátce po skončení partie, v níž dostal mat. Zřejmě neunesl prohru a na soupeře, který v té chvíli sbíral figurky, surově a zákeřně zaútočil.

***

Sedmileté tresty si vyslechli i dva trestanci, kteří byli uznáni vinnými ze znásilnění spoluvězně. Jako oběť vybrali tehdy teprve sedmnáctiletého mladíka. Ten si ve vězení odpykával trest za krádež. Podle státního zástupce jej přiměli k různým sexuálním praktikám.