Téměř půl roku unikal spravedlnosti 49letý recidivista, který má mít na svědomí zhruba 30 trestných činů. Jeho teritoriem byla skoro celá Ostrava, nejčastěji však měl „navštívit“ centrum Ostravy, Porubu, ale také Mariánské Hory. Kriminalisté se můžou pyšnit několika měsíční prací a následným objasněním sériového vloupání do vozidel, ale i různých objektů. Pachatelův první čin byl zadokumentován v polovině roku 2020. V lednu 2021 byl za své jednání poslán tam, kde strávil téměř polovinu svého života.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Důvodně obviněný muž se měl soustředit především na vloupání do vozidel. Způsob byl téměř stejný. Po rozbití skleněné výplně měl vniknout do vnitřních prostor a z auta odcizit vše, co tam poškození nechali," uvedla mluvčí policie Eva Michalíková s tím, že muž si z aut odnášel například notebooky, mobilní telefony, nářadí v podobě vrtaček či elektro-kladiva, akustickou kytaru i jiné osobní věci.