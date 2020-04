Kapesní krádeže napříč Ostravou se děly od ledna do konce března letošního roku. Každý z obviněných kapsářů měl svou vlastní metodu. Obvinění jsou dva muži, oba skončili ve vazbě.

Velmi nezvyklou zvolil čtyřicetiletý kapsář, který v Ostravě okradl několik lidí. Zničehonic k nim přistoupil a začal je objímat. Důvodem však nebyla citová touha po blízkém kontaktu. Než se dotyční vzpamatovali, se zmatenou výmluvou odešel.

Podívejte se na policejní video z činnosti objímacího muže

Až poté se ukázalo, že jim z kapsy vzal peněženku. Většinou si vybíral seniory. Nejstaršímu bylo osmdesát let. Kromě objímaní použil i klasickou fintu s dotazem na ulici. Policisté nyní pachatele dopadli.

Jak se ukázalo, šlo o recidivistu, který byl naposledy propuštěn z vězení vloni v prosinci. Činil se až do letošního března. Je obviněn z krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

V peněženkách se totiž nacházely i platební karty. Hrozí mu až tři roky vězení. Měl štěstí, že podle dosavadních zjištění nekradl po vyhlášení stavu nouze. To by se pak sazba zvýšila až na osm let. Přiznal se k šesti zločinům. Policisté nyní zjišťují, zda jich ve skutečnosti nebylo více.

Není však jediný kapsář, který v těchto dnech skončil v rukou ostravských policistů. Těm se podařilo zadržet i muže (48 let), který kradl v tramvajích.

Podívejte se na policejní video kapsáře z tramvají

„Ve všech případech využil nepozornosti poškozených a v nestřeženém okamžiku jim z kapsy, kabelky či batohu odcizil například mobilní telefon, peněženku s osobními doklady, platební kartou či finanční hotovostí. K tomu, aby svůj kapsářský manévr zakryl, použil speciálně připravenou bundu,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Muž měl v kapse své bundy díru, přes kterou protáhl ruku. Kriminalistům se přiznal k deseti krádežím.

Také tento muž byl z vězení propuštěn vloni v prosinci. Kradl do začátku března. Ve vězení by mohl strávit až pět let.

Na oba nenapravitelné zloděje soud uvalil vazbu.