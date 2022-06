Vše začalo ve chvíli, kdy si svědci ve večerních hodinách všimli člověka, jenž z balkonu domu v Ostravě-Porubě střílel z dlouhé černé zbraně. „Nenechalo je to chladné a podivné či nebezpečné jednání oznámili na tísňovou linku 158. Operační důstojník na místo vyslal hlídky, které se nacházely poblíž uvedené adresy. Vzhledem k tomu, že nebylo zřejmé, o jakou zbraň se jedná, policisté museli k oznámení přistupovat tak, že na místě může být skutečně střelec,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Manželka po facce spadla a zemřela. Je to přestupek, konstatoval soud v Ostravě

Policisté už při příjezdu viděli na balkoně muže, který v ruce drží dlouhou zbraň. „Místo události je frekventované a i přesto, že bylo téměř 21 hodin, nacházely se zde osoby. Proto museli zaujmout takovou pozici, aby nedošlo ke zranění osob a rychle zakročit. Během vystupování z auta však muž po policistech vystřelil, kdy zasáhl služební vozidlo,“ popsala situaci Michalíková.

Vzápětí dorazily posilující hlídky a společně zakročily. Netrvalo dlouho a střelec měl pouta na rukou. Následně dobrovolně vydal i schovanou zbraň, z níž střílel. Šlo o airsoftovou zbraň, která je však z dálky nerozeznatelná a lehce zaměnitelná se skutečnou zbraní. Vše se obešlo bez zranění. Muž nadýchal téměř dvě promile alkoholu.

VIDEO: Poznáte ho? Černý pasažér bez roušky poslal revizora do nemocnice

Žertík přijde dosud netrestaného výtečníka (25 let) pěkně draho. Čelí obvinění z násilí proti úřední osobě a výtržnictví. Hrozí mu až šest let vězení. „Lidé si mnohdy neuvědomují vážnost situace, kdy plynová či airsoftová zbraň je lehce zaměnitelná se skutečnou střelnou zbraní. Ve chvíli, kdy policisté přijmou oznámení o možném střelci, vždy k tomuto přistupují, jako by se jednalo o nebezpečného pachatele se střelnou zbraní,“ zdůraznila Michalíková.

Podobný případ řešili moravskoslezští policisté i v dubnu v Orlové na Karvinsku. Tehdy dostali hlášku o střelbě z okna paneláku. Zásahová jednotka zadržela dva notně opilé muže.