Zloději vnikli do sklepních prostor jednoho z domů, odkud si postupně odnesli věci za pětatřicet tisíc korun.

„Nezjištěným způsobem a bez poškození se nejdříve dostali do vestibulu domu, poté násilně vnikli do sklepní kóje, kde poškodili protipožární dveře,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že zloději nejprve vzali kola, pak se vrátili pro další lup. „V kóji bylo zřejmě více věcí, než čekali, proto se museli během pár minut na místo činu vrátit,“ dodala Michalíková.

V první fázi vzali jízdní kola značky Merida černé barvy a značky Author barvy stříbrné, při další „návštěvě“ popadli televizi značky Samsung v originálním balení, vrtačku a elektrickou pilu v plastovém kufru. Oba výrobky byly značky Parkside.

Z kamerových záznamů vyplývá, že kradli muž a žena, kteří v době činu měli na sobě tmavé oblečení. Muž je střední postavy, na hlavě měl modrou kšiltovkou a na té kapuci od bundy. Na nohou měl černé botasky značky Adidas a na zádech batoh. Žena je menší postavy, má delší černé vlasy. Měla bílé botasky.

Policie případ vyšetřuje jako krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. „Vzhledem k tomu, že takového jednání se pachatelé dopustili v době nouzového stavu, nyní jim hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Za normálních okolností by byla trestní sazba maximálně dva roky,“ uzavřela Michalíková. Informace k případu lze sdělit na linku 158.