VIDEO: Tak se v Ostravě kradou řetízky, nejprve přišly volavky

/VIDEO/ Velmi široký záběr má nenapravitelný zloděj (43 let) z Ostravy. Dokonce existuje podezření, že si při krádežích vybírá věci, které by jej mohly dostat na mediální výsluní. A celkem se mu to daří. Naposledy v lednu s kumpány rafinovaným způsobem a za plného provozu ukradl stříbrné řetízky v ostravském nákupním centru.

Policisté z obvodního oddělení Ostrava Vítkovic na začátku ledna přijali oznámení o krádeži stříbrných řetízků z jedné prodejny v nákupním centru Ostravy. | Video: se svolením PČR