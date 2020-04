Ostravští kriminalisté ze 4. oddělení obecné kriminality prověřují okolnosti krádeže jízdního kola, které se dopustil dosud neustanovený pachatel.

Neznámý pachatel ukradl z domu v Ostravě-Porubě kolo. | Video: Policie České republiky

Dne 12. března 2020 ve večerních hodinách vnikl bez poškození do domu na ulici Havlíčkovo náměstí v Ostravě Porubě. Poté šel do prvního patra a ze společné chodby odcizil pánské kolo značky BTWIN, bílé barvy. Neodradilo ho ani to, že kolo bylo lankovým zámkem připevněné a uzamčené k zábradlí.