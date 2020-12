Minulý týden měl ve středu navečer v Albrechticích na Karvinsku přelézt zábradlí balkonu a po rozbití skla vniknout do jednoho rodinného domu. Připravil si k odnesení různé věci, které by se daly zpeněžit nebo použít, například oděvy.

Jenže ho vyrušil přicházející majitel domu, kterému se nevítaný host zatarasením dveří snažil znemožnit vstup. Po chvíli se ale musel dát na ústup, a to jen s částí lupu, který si v domě nashromáždil k odnesení. Předběžná škoda na odcizených věcech a poškození je zhruba 7 000 korun.

Protože zřejmě cítil, že to jaksi není to, co si úplně plánoval, vydal se o pár hodin později, kolem půlnoci, do místní restaurace, kam násilím vniknul. Přistihly ho ale přítomné osoby, kterým se naskytl ne zrovna příjemný pohled. Jim neznámý muž držel v ruce motorovou pilu, která byla v místě původně odložena. Pilu však nestačil ani nastartovat, neboť poškozeným se podařilo neznámého zloděje „odzbrojit“ a ten se dal na útěk.

„Policisté z obvodního oddělení Těrlicko na základě popisu podezřelého muže v podstatě za chvíli po druhém skutku zadrželi,“ popsala rychlý zásah mužů zákona Soňa Štětínská z PČR.

Na základě zadokumentovaných skutečností pak kriminalisté karvinského 3. oddělení obecné kriminality obvinili 23letého muže z Havířova z pokračujícího zločinu krádeže spáchaného dílem dokonaným i nedokonaným a z přečinu porušování domovní svobody.

Tento výtečník přitom policistům není neznámý. Den před výše uvedenými skutky si totiž vyslechl obvinění pro zločin krádeže. Jednalo se o případ z poloviny listopadu, kdy měl ve večerních hodinách násilím vniknout do jednoho domu v Havířově, kde prohledal prostory a odcizil například boty či deštník. Škoda přesáhla 5 000 korun.

Policisté v tomto případu postupně zjišťovali souvislosti a vyhodnocovali stopy, přičemž po analýze kompletních informací se dobrali jména podezřelého. Vypátrali ho (měl obuty odcizené boty), zadrželi a obvinili.

„Muž, který s policisty spolupracuje, se jednání dopustil, přestože byl v posledních třech letech za obdobné jednání potrestán. Trestní řízení je vedeno vazebně. Trestní sazba se v tomto případě pohybuje v rozmezí od dvou do osmi let,“ doplnila Soňa Štětínská.