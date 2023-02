Napadení, které se odehrálo v pokoji jednoho z ostravských hotelových domů, měl předcházet slovní i fyzický konflikt mezi dvojicí. Poškozený na následky zranění zemřel.

Smrt na hotelovém domě v Ostravě. Policisté zadrželi jednu osobu

"Policisté, kterým byla událost oznámena, zadrželi na místě důvodně podezřelou ženu. Realizovali také ohledání místa a zajištění stop, které vyhodnocují specialisté z krajského odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství. Krajští kriminalisté rovněž zjišťovali a dokumentovali související informace a skutečnosti, na základě kterých včera odpoledne ženu obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy," dodala ve čtvrtek Štětínská.

Policisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby a nadále pokračují v jednotlivých úkonech trestního řízení. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody v rozmezí od 10 do 18 let

"V úterý 14. února krátce po šestnácté hodině vyjížděl lékařský tým rendez-vous a posádka RZP ke čtyřiačtyřicetiletému muži do městské části Hrabůvka. Nahlášeno bylo bodné poranění, Postižený již v okamžiku příjezdu záchranářů nejevil známky života. Byla zahájena neodkladná resuscitace za použití přístrojové techniky a léků. Snaha o záchranu však byla marná, zranění muže bylo smrtelné a na místě mu podlehl," komentoval událost následně mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl.