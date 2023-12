Vrah i oběť se dobře znali. Byli přátelé, silně věřící, oba hráli v kostelech na varhany. V osudný den vrah svou oběť rafinovaným způsobem vylákal do svatostánku v Bašce, kde ji později připravil o život. Na hrůzný čin se připravoval. Přijel autem, měl s sebou nůž a rukavice. Jak později uvedl, inspirovat se nechal detektivním seriálem, kde pachatelé používali rukavice kvůli otiskům. Se státním zástupcem nakonec uzavřel dohodu o vině a trestu. Původně mu hrozilo patnáct až dvacet let žaláře. Se žalobcem se domluvil na trestu ve výši patnáct a půl roku.

Kuplíři v akci

V roli kajícných a pokorně se tvářících hříšníků předstoupili před Okresní soud v Ostravě kuplíři, kteří desítky měsíců organizovali prostituci našich dívek ve Finsku. Ovládali také trh v Ostravě a v dalších městech republiky. Mezinárodní gang rozprášili policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Obžalováno bylo osm lidí. Organizátoři dívkám objednávali a hradili letenky do Finska a zpět, kde jim platili i ubytování. Dále zajišťovali inzerci nabízených služeb na erotických internetových portálech. Měli na starost i komunikaci s jejich zákazníky. Od dívek přebírali část výdělku, který si rozdělovali.

KVÍZ: Jak dobře znáte severní Moravu a Slezsko? Vyzkoušejte si náš kvíz

Jejich zisk činil několik milionů korun. Všech osm obžalovaných uzavřelo se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Hlavního organizátora poslal soud na pětatřicet měsíců do vězení. Šest dalších vyvázlo s podmíněnými a peněžitými tresty. Přišli také o peníze a věci získané z trestné činnosti. Poslední, jehož účast byla minimální, odešel jen s peněžitým trestem.

Potrestaný baníkovec

K šesti rokům a devíti měsícům vězení byl odsouzen Martinem Š. (37 let), který je mezi tvrdým jádrem fanoušků fotbalového týmu Baník Ostrava známý pod přezdívkou Šampon. Podle obžaloby byl součástí sedmnáctičlenného komanda, jež v neděli 7. října 2018 v obci Březová na Opavsku přepadlo vozidlo příznivců SFC Opava, kteří se vraceli ze zápasu svého týmu. Akci baníkovci plánovali několik týdnů a detailně se na ni připravovali. Rozbili auto a zmocnili se vlajek. Martin Š. se jako jediný nepřiznal. Zbylých šestnáct mužů během soudu uzavřelo se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, případně prohlásili vinu.

Parkoviště u Avion Shopping Parku v Ostravě patří k nejrizikovějším v republice

Třináct z nich vyvázlo s podmíněným odsouzením, tři by měli jít do vězení na pět let. Přepadení z října 2018 se Martin Š. navíc dopustil ve zkušební lhůtě desetiměsíčního podmíněného odsouzení. To znamená, že mu tento trest může být přeměněn na vězení. Kromě šesti roků a devíti měsíců za loupež by ho tak čekalo dalších deset měsíců žaláře. Soud mu také uložil šestiletý zákaz vstupu na utkání Baníku Ostrava a reprezentace. Verdikt není pravomocný, Martin Š. se proti němu odvolal.

Drama v nemocnici

Těžko uvěřitelný případ, který se odehrál v ostravské nemocnici, projednával Krajský soud v Ostravě. Obžalovanou byla sedmatřicetiletá Petra. H. z Ostravy. V době své hospitalizace v Ostravě-Vítkovicích chtěla podle státního zástupce udusit igelitovým pláštěm imobilního pacienta (85 let). Stalo se tak ve třetím patře zdravotnického zařízení. Muž přežil jen shodou okolností, zejména díky včasnému zásahu lékaře. Tomu se podařilo agresorku zpacifikovat.

V Liberty Ostrava je kritická situace. Huť je bez energií, začala odstávka...

Motiv útoku není jasný. Žena, která má kvůli omezené svéprávnosti opatrovníka, se s obětí nikdy předtím neviděla. Zodpovídala se z pokusu o vraždu. Hrozilo jí deset až osmnáct let vězení. Soud jí nakonec vyměřil sedm let ve věznici s ostrahou a uložil jí ambulantní psychiatrickou léčbu. Trest pod základní sazbu ukládal s ohledem na „okolnosti případu a poměry pachatele".

Brutální útok

Vraždu své bývalé přítelkyně plánoval Jaroslav H. (36 let) z Karviné. V září 2022 ji navštívil v Karviné s tím, aby mu vrátila prsten. Když mu otevřela dveře, vrhl se na ni. Chytil ji pod krkem a natlačil do bytu. Desítky sekund ji rdousil, následně vzal žehličku na vlasy a přívodní kabel jí omotal kolem krku. Škrtil ji několika minut, dokud nezůstala nehybně ležet. Když si násilník uvědomil, co udělal, začal svou expřítelkyni oživovat. Současně přivolal záchrannou službu. Žena sice útok přežila, utrpěla však trvalé poškození mozku v důsledku dušení a nedostatečného okysličení. Jaroslav H. se k činu přiznal. U soudu se k události nechtěl vyjadřovat. Se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu, kterou krajský soud schválil. Obžalovaný za mřížemi stráví dvanáct let. Hrozilo mu až dvacet let žaláře.

Erosence bylo šestnáct

Rozsudek nad kuplířkou Alenou C. (63 let) vynesl Krajský soud v Ostravě. Žena, která řadu let organizovala sexuální obchody v Moravskoslezském kraji, by měla ve vězení strávit osm let. Erosenky, jež pro ni pracovaly, obsloužily stovky až tisíce klientů zejména z Karvinska a Ostravska. Jedna z nich podle obžaloby měla v té době šestnáct let. Proto Aleně C. hrozilo až dvanáct let vězení. Žena ale tvrdila, že o věku dívky nevěděla.

Medový král z Marlenky poskytl areál pro FM City Fest. Mirai mu odmítl zahrát

Pokud by prý tušila, že není plnoletá, určitě by ji neangažovala. Sexuální služby byly poskytovány v bytech na Karvinsku. Kromě Aleny C. původně stanula před soudem i matka zmíněné šestnáctileté dívky. Žena uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, na základě které jí soud vyměřil čtyři roky žaláře. Dohodu týkající se trestu ve výši tři a půl roku mohla uzavřít také Alena C. Ta ale něco takového odmítla. Nyní dostala osm let.

Tragická nehoda

Odvolací senát Krajského soudu v Ostravě zpřísnil trest řidiči Tomáš K. (26 let) z Ostravy, který zavinil tragickou nehodu. Na vyznačeném přechodu v obrovské rychlosti smetl třicetiletého muže, jenž na místě zemřel. Neštěstí se stalo v létě 2021 v ulici Opavské v Ostravě-Porubě u tramvajové zastávky Třebovická, kde lze jet maximálně padesátikilometrovou rychlostí. Tomáš K. sedící za volantem vozu BMW 640D si ale z toho těžkou hlavu nedělal. Na tachometru měl 125 km/hod. Po nehodě dokonce ujel. Teprve po několika minutách, kdy si uvědomil, co udělal, se vrátil. Za havárii mu nejprve okresní soud vyměřil dva roky vězení a pětiletý zákaz řízení. Žalobce i Tomáš K. se odvolali ke krajskému soudu.

Osm let pro kuplířku. Erosenky obsloužily tisíce klientů z Karvinska a Ostravska

„Je mi velmi líto, že se to stalo. Prosím o odpuštění,“ řekl Tomáš K během jednání. Odvolací soud byl ale nekompromisní. Nejenže trest nezmírnil, ale naopak zpřísnil, a to o jeden rok. Ve věznici s ostrahou tedy Tomáš K. stráví tři roky. „Trest uložený okresním soudem byl nepřiměřeně mírný,“ uvedla předsedkyně senátu, která zdůraznila, že Tomáš K. hrubě porušil dopravní předpisy. Zmínila vysokou rychlost i skutečnost, že po nárazu pokračoval v jízdě. Hovořilo se také o jeho motoristické minulosti, kdy výrazně překračoval rychlost v obci.

Smrt v lesíku

Krutou smrt připravil své přítelkyni třicetiletý Vladislav Ž. z Ostravy. Třiadvacetiletou Jessicu nejprve kopl do hlavy, poté ji nejméně šestkrát udeřil do obličeje. Následně popadl rýč a jeho kovovou částí ji několikrát zasáhl do hlavy a krku. Snažil se jí přeseknout krční tepnu. Když se mu to nepodařilo, popadl nůž s výsuvným ulamovacím ostřím a přítelkyni nejméně pětkrát bodl do krku a hlavy. Žena zemřela v průběhu několika desítek sekund až několika minut. Vražda se stala 10. srpna 2022 v 6 hodin ráno v lesíku poblíž zastávky MHD Ludvíka Podéště v ulici Průběžné v Ostravě-Porubě.

KVÍZ: Zaniklé hospody a bary Frýdku-Místku. Jak ostré jsou vaše vzpomínky?

Případem se zabýval Krajský soud v Ostravě, který projednával dohodu o vině a trestu mezi státním zástupcem a obžalovaným. Oba se shodli na třinácti letech vězení. Na muže se vztahovala sazba od patnácti do dvaceti let. Vladislav Ž. žil jako bezdomovec. Dívka ho přesto milovala a chtěla být s ním. Proč na ni obžalovaný zaútočil, není jasné. Vrah se k motivu ani podrobnostem nevyjádřil. „Je mi to líto,“ řekl pouze u soudu. Podle státního zástupce mu dívka nezavdala žádnou příčinu k tak brutálnímu útoku. „Jednal pod vlivem frustrace a nespokojenosti ze svého bezdomoveckého způsobu života,“ řekl žalobce, se kterým Vladislav Ž. uzavřel dohodu o vině a trestu. Nakonec byl odsouzen ke 13 rokům vězení. Hrozilo mu 15 až 20 let.