Policisté na konci minulého týdne 37letému muži sdělili obvinění ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování.

"Důvodně obviněný muž měl v bytě u své bývalé přítelkyně vyhrožovat právě jí a jejímu kamarádovi. Nejdříve se zbraní v ruce měl udeřit do stolu a poté ji měl namířit směrem k poškozeným se slovy, že je stejně zabije," uvedla dnes, ve čtvrtek 30. dubna, k případu mluvčí ostravské policie Eva Michaliková.

"Tomu však nejdříve předcházela konzumace alkoholu a také mělo dojít ke slovnímu střetu. Poté, co svým jednáním vyděsil poškozené, z bytu odešel, aniž by způsobil někomu zranění," popsala dále Michaliková a dodala: "Oznámení o vyhrožování se zbraní bylo přijato na tísňovou linku 158. Podezřelá osoba byla do pěti minut policisty z oddělení hlídkové služby zadržena na základě podrobného popisu na autobusové zastávce i s plynovou pistolí, kterou měl na opasku."

U výslechu obviněný muž uvedl, si pistoli zakoupil z internetového obchodu pro svou ochranu. V době návštěvy a samotného incidentu ji měl u sebe, včetně plného zásobníku. Nyní mu za jeho jednání hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.