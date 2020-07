Oběti ve věku od šedesáti do bezmála osmdesáti let si tipoval poblíž Frýdlantských mostů v centru Ostravy. Přistoupil k nim a v nestřeženém okamžiku jim z krku strhl řetízek. Pak i s lupem utekl. Celková škoda činila deset tisíc korun. Ke zločinům došlo koncem června a počátkem července.

Nyní se podařilo pachatele zadržet. Byl podán návrh na uvalení vazby, kterému ale soud nevyhověl. Muž je obviněn z trestného činu krádeže, za který mu hrozí maximálně dva roky vězení. Svým způsobem měl velké štěstí. Pokud by se ženy bránily, a on použil násilí, jednalo by se o loupež. Ve vězení by pak mohl strávit až deset let.