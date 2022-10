Exposlanec po celou dobu vinu odmítal. Ještě během soudního jednání prohlásil, že do vězení nikdy nepůjde. A po vynesení rozsudku dělal vše pro to, aby do žaláře opravdu nemusel. Nepřebíral obsílky, žádal o odložení nástupu, a nakonec zcela zmizel. Koncem ledna 2013 vydal ostravský soud příkaz k dodání do výkonu trestu. V únoru následoval evropský a o dva měsíce později mezinárodní zatykač.