Organizovaná skupina

Případem, který se stal vloni v červnu ve Stodolní ulici, se tento týden začal zabývat Krajský soud v Ostravě. Přestože nedošlo ke zranění, všem aktérům – Marku D. (38 let), Stanislavu W. (23 let) a Denise N. (27 let) – hrozí mnohaleté žaláře. Podle státního zástupce si totiž počínali jako organizovaná skupina. Tím se dostali do trestní sazby od pěti do dvanácti let vězení.

Ostravský David Witosz kandiduje na předsedu Pirátů. Chce nahradit lídra Bartoše

„Postupovali na základě předchozí vzájemné dohody a rozdělení rolí,“ konstatoval žalobce. V první fázi si vyhlédli silně opilého osamocené člověka. Denisa N. ho dle plánu vylákala na odlehlé místo, kde jej kumpáni oloupili.

Pryč z Ostravy

Přepadený muž Deníku řekl, že si z osudného okamžiku pamatuje pouze něco. „Vím, jak jsem seděl před barem. Byl jsem rád, že mi ta dívka nabídla pomoc. Na všechno si ale nevzpomínám. Byl jsem opilý,“ řekl muž, který se později přestěhoval z Ostravy do Prahy. „V Ostravě se už necítím bezpečně. Teď žiji v Praze,“ dodal.

Sex

Lupičská trojice je obžalována i z dalšího případu, ve kterém šlo o sex. Denisa N. si na erotické seznamce začala dopisovat s mladíkem. Nakonec si domluvili schůzku na konečné tramvajové zastávce v Ostravě-Martinově, odkud se vydali k rybníku Štěpán.

Finální odpočet: do uzavření Rudné ulice na celé dva roky zbývají poslední dny

K němu zamířili i oba komplici Denisy N. Následovalo oloupení, při kterém podle žaloby došlo i na výhrůžky zabitím a vytáhnutí nože. Muž přišel o telefon a platební kartu, na kterou trojice provedla nákup.

Lítost

Denisa N. se k účasti na obou loupežích přiznala a projevila lítost. „Všechno je to pravda,“ uvedla Denisa N., jež využila institut prohlášení viny, což jí může zaručit trest pod spodní hranici sazby. Senát již nemusí u Denisy N. provádět dokazování. Muži prohlásili vinu pouze u přepadení ve Stodolní ulici. K loupeži u rybníka Štěpána měli výhrady týkající se zejména vyhrožování smrtí a manipulace s nožem. Hlavní líčení bylo odročeno na únor.