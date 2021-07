Vyšetřování bylo komplikované, soud provedl množství důkazů. Vypovídalo několik znalců, z jejichž úst zazněly i protichůdné závěry. Nakonec musel být vypracován revizní posudek.

Na lavici obžalovaných usedl tehdejší člen ostrahy a bývalý policista Roman A. (57 let) z Ostravy. Hrozilo mu několikaleté vězení.

Jídlo

Incident se odehrál 10. února 2016 v občerstvovací provozovně v nákupním centru Nová Karolina. Zákazník se dožadoval vydání nezaplaceného jídla. Jak se ukázalo, postihla ho ataka paranoidní schizofrenie.

Podle svědků se choval zmateně, hovořil o tom, že je tajný policista. Tvrdil, že pokud nedostane jídlo, budou ohroženi další lidé. Použil i slovo bomba. Roman A., kterého přivolala obsluha, ho odtáhl a podle obžaloby několikrát udeřil pěstí do hlavy. Pak na něj zaklekl. Na místo dorazili policisté, kteří muže spoutali. Došlo u něj k zástavě srdce, bezvědomí, upadl do kómatu a později v nemocnici zemřel.

Případem se nejprve zabýval Okresní soud v Ostravě, který dospěl k závěru, že Roman A. není za smrt zákazníka zodpovědný. Přesto byl odsouzen ke čtrnáctiměsíčnímu podmíněnému trestu, a to v souvislosti s nepřiměřeným postupem v jedné z fází zákroku.

Obžalovaný muž (na chodbě ostravského soudu) nenese za smrt zákazníka vinu.Zdroj: Deník/Jaroslav PerdochDůležitou roli sehrály znalecké posudky z oboru zdravotnictví. V některých bodech se znalci diametrálně rozcházeli, soud proto nechal vyhotovit revizní posudek. Experti provedli i pokusy na figurantovi. Podle soudu není smrt muže v přímé příčinné souvislosti se zásahem ochranky.

„Co se stalo, je veliká lidská tragédie. Je mi líto člověka, který zemřel,“ prohlásil Roman A., který ale podle svých slov musel zasáhnout.

„Už je to pět dlouhých let. Způsobilo mi to velké problémy, a to jak v civilním, tak profesním životě. Odrazilo se to i na zdraví mé maminky, která během té doby zemřela,“ uvedl Roman A.

Odvolání

Státní zástupce se odvolal ke Krajskému soudu v Ostravě, kde ale se svými argumenty neuspěl. Senát totiž nyní původní verdikt v plném rozsahu potvrdil.

„Rozsudek je ve všech bodech zákonný a správný, stejně jako právní kvalifikace,“ konstatoval předseda senátu s tím, že okresní soud provedl rozsáhlé dokazování. Zmínil i precizní revizní znalecký posudek. Verdikt je pravomocný.