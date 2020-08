Hlavní postavou je pětačtyřicetiletý Radim V. z Ostravska, jenž byl v letech 2012 a 2013 součástí nebezpečného gangu majícího na svědomí třináct přepadení bank, pošt a heren v Moravskoslezském kraji. Po zadržení vyskočil z okna policejní budovy a utrpěl závažná poranění mozku, která se zdála být nevratná. Když se po delší době probral, na nic si nevzpomínal. Údajně byl na úrovni malého dítěte.

Později byl propuštěn do domácího ošetřování. Znalci tehdy konstatovali, že není schopen chápat význam a smysl trestního řízení. Proto bylo jeho stíhání pravomocně zastaveno. Vše nasvědčovalo tomu, že za loupeže, za něž jeho komplicové dostali až dvanáct let, nebude nikdy odsouzen.

ŠOK

Jenže poté přišel prosinec 2017. Tehdy neznámý lupič přepadl banku v Ostravě-Porubě. Policisté si s případem dlouho nevěděli rady. Jaké pak bylo jejich překvapení, když je stopy nakonec přivedly k Radimu V. Následovaly nové posudky s nečekaným zjištěním. Experti konstatovali, že došlo k obratu, a to v podobě částečné obnovy mozkové tkáně. Problémy u Radima V. sice přetrvávají, může ale stanout před soudem.

Na základě toho pak státní zástupce navrhl krajskému soudu, aby povolil obnovu řízení. Soud vyslechl hned několik znalců i Radima V. Ten prohlásil, že o loupežích nic neví. „Vím jen to, co mi řekla máma. Co se stalo, co jsem měl udělat. Nevím, jestli jsem to udělal,“ řekl Radim V., který u soudu působil nepřítomným dojmem.

Soud nakonec návrhu státního zástupce vyhověl. „Obnovu řízení jsme povolili,“ konstatoval předseda senátu. Nyní bude vypracována obžaloba, poté Radima V. čeká soud za loupeže z let 2012 až 2013. Jeho pravomocně odsouzení kumpáni se ocitnou v rolích svědků.