/FOTO/ Krvavé drama se odehrálo ve Vítkovické ulici v Ostravě. Nedlouho po půlnoci tudy procházel zdrogovaný Robert J. (44 let). U jednoho z domů křičel a nadával. Poblíž se v té chvíli nacházel o rok mladší muž, který ho napomenul a vyzval na „férovku“. Vzápětí utržil čtyři rány zavíracím nožem. Od smrti ho dělily milimetry…

Případem z letošního února se v pátek začal zabývat Krajský soud v Ostravě. Robert J. čelí žalobě z pokusu o vraždu. Hrozí mu deset až osmnáct let vězení. Tím, kdo se ho podle státní zástupkyně snažil uklidnit, byl Jaroslav D.

„Křičel na ulici. Řekl jsem mu, aby se uklidnil. Byl však agresivní. Tak jsem ho vyzval na férovku. Je fakt, že jsem měl něco vypito,“ uvedl Jaroslav D. Zdrogovaný muž jej srazil k zemi. „Nejméně čtyřikrát ho bodl zavíracím nožem,“ konstatovala žalobkyně.

Jaroslav D. skončil s vážnými zraněními v nemocnici. Následky si nese dodnes. Navíc musel opustit práci, která jej do té doby slušně živila.

Bez práce

„Skončil jsem na ulici. Už nemůžu dělat, co jsem dělal předtím. Kvůli těm zraněním to nezvládnu. Pracoval jsem jako zámečník, svářeč a montér. Jezdil jsem po Evropě a vydělával slušné peníze. Už ale nemůžu nic těžšího zvedat, nestíhám s dechem. A to všechno kvůli tomu člověku,“ pokrčil rameny Jaroslav D., který po obžalovaném žádá jako náhradu škody 100 tisíc korun.

Násilí a rvačka

Robert J. se netají svými sklony k násilí. Na profilu na sociální síti má mimo jiné uvedeno: Nenávist je mé druhé já. U soudu využil svého práva a k únorové události odmítl vypovídat. Soud proto přečetl jeho dřívější výpověď. V ní se k bodnutí přiznal, průběh ale popsal jinak než zraněný muž. Uvedl, že u jednoho z domů zvonil na přítelkyni. Nikdo mu ale neotevřel.

„Nadával jsem. Byl jsem nasr… Najednou jsem zničehonic dostal ránu do zátylku. Tak jsem se otočil, že vrátím tu ránu. Ten frajer mě chytil za bundu a stáhl kapuci přes hlavu. Já jsem ho dvakrát nebo třikrát praštil. Já jsem neviděl, protože jsem měl tu kapuci přes hlavu. Pak jsme spadli na zem. Říkal jsem mu, že už to stačí. Pak jsem ho pustil. Vstal jsem, pomohl jsem vstát i jemu. Ptal jsem se ho, jestli mu něco není. Říkal, že je v pohodě. Ještě vytáhl flašku alkoholu. Nabízel mi ji, já jsem řekl, že nechci,“ prohlásil Robert J.

Nůž a mobil

Když si muž začal později stěžovat na bolesti, Robert J. zjistil, že drží v ruce nůž.

„Uvědomil jsem si, že jsem ho musel bodnout,“ řekl. Jak dodal, poté si od zraněného půjčil mobilní telefon, aby mu přivolal pomoc. „Volal jsem 112, ale to mě nechtělo pustit. Pak jsem volal 155. Řekl jsem, aby přijeli. Když jsem slyšel majáky, dostal jsem strach a utekl,“ dodal obžalovaný, který nesouhlasí s tím, aby byl čin kvalifikován jako pokus o vraždu. „Nechtěl jsem mu ublížit. Lituji toho,“ prohlásil Robert J. Hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků.