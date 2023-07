Drama v bytě

Obžalovanou je Andrea O. (45 let) z Karviné. V březnu 2020 ve svém bytě bodla bývalého přítele, s nímž má dítě. Muž za ní přišel na návštěvu. Společně pili alkohol, on poté začal z balkonu v sedmém patře něco vykřikovat. „Po někom řval, že mu ukradli kolo. To se opravdu týden předtím stalo. Okřikla jsem ho, ať nedělá ostudu,“ vypověděla žena, která v té chvíli s nožem v ruce připravovala v kuchyni chlebíčky.

„Najednou ke mně přiletěl, chytil mě za vlasy a nechtěl mě pustit. Ještě mi bouchal hlavou o kuchyňskou linku,“ dodala s tím, že agresora opakovaně varovala, že má nůž. „Nepřestal. Já jsem ho v sebeobraně píchla tím nožem,“ prohlásila. Výsledkem bylo vážné zranění, mimo jiné pneumotorax.

Muž po svých odešel před dům, vzápětí dorazila záchranná služba. „Bála jsem se. Měla jsem strach, že mi ublíží. Měla jsem zatmění. Nechtěla jsem mu způsobit vážná zranění,“ hájila se žena.