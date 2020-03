Nervy na uzdě neudržela žena, jež v pondělí odpoledne v Ostravě-Hrabůvce poškodila vstupní dveře poblíž budovy úřadu, kde se domáhala vyplacení sociální dávky.

Kvůli šíření koronaviru však radnice omezila kontakt s veřejností. Před návštěvou je nutné se telefonicky objednat, vstup je navíc možný pouze hlavním vchodem radnice. Zde se dotyčná mohla telefonicky spojit s příslušnou úřednicí.

To ale neudělala. Místo toho si vybila zlost na dveřích. Na místo vyrazila hlídka, která pětadvacetiletou agresivní výtržnici zadržela. Žena se stavěla do role spravedlivě rozhněvané oběti. „Šla jsem za úřednicí ze sociálky pro peníze. Nechtěla mě tam pustit,“ vysvětlovala hlídce s tím, že ve vzteku poté poškodila vedlejší dveře.

Čeká ji přestupkové řízení, v němž by mohla dostat několikatisícovou pokutu.

Ta hrozí i dvaadvacetiletému mladíkovi, jenž „chytil nervy“ na nástupišti městské hromadné dopravy v Ostravě-Dubině, kde rozbil skleněnou výplň zastávky.

Rozbil jsem to, protože jsem měl nervy,“ prohlásil muž. I on bude mít co vysvětlovat přestupkové komisi.

