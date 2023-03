Zlatá drogová cesta vedla z Balkánu přes Polsko na Ostravsko a do Čech

Drogy a léky za desítky milionů korun prošly rukama skupiny z Moravskoslezského kraje, která se zapletla do mezinárodního obchodu s drogami. V případu, kterým se tento týden začal zabývat Krajský soud v Ostravě, figuruje osm obžalovaných (34 až 56 let). Pokud se během hlavního líčení prokáže jejich vina, mohli by někteří skončit za mřížemi až na osmnáct let.

Krajský soud v Ostravě řeší případ mezinárodního obchodu s drogami, ve kterém figuruje osm obžalovaných (34 až 56 let), březen 2023. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch