Také občas odcházíte od nastartovaného auta? Třeba do blízkého obchodu nebo domů pro zapomenuté doklady? Po přečtení následujících řádků už to dělat zřejmě nebudete…

Pronásledování auta, Ostrava | Video: Policie ČR

Policisté v Ostravě v těchto dnech řešili kuriózní krádež vozidla, jehož majitel si odskočil pro svačinu. Když se během okamžiku vrátil, šokovaně zíral na prázdné místo. „Auto značky VW Golf zaparkoval před obchodem v Ostravě-Porubě. Nechal ho nastartované a odskočil si do prodejny pro svačinu. Toho však využil pachatel a s nastartovaným autem ujel. Policisté dali vozidlo do celostátního pátrání,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Následující den ochránci zákona zaregistrovali v Ostravě-Porubě vozidlo VW Golf, které v jejich databázi figurovalo jako kradené.

Zběsilá jízda

Řidič na výzvu k zastavení nereagoval, naopak, sešlápl plynový pedál a zběsilou jízdou se snažil své pronásledovatele setřást. Vydal se směrem na Svinov, poté pokračoval ulicemi Nad Porubkou a Francouzskou k ulici Opavské a na Martinov. „Nakonec odbočil do slepé ulice, která vedla k rampám prodejny,“ dodala Michalíková. Řidič se však nehodlal vzdát. Vyskočil z vozu a dal se na útěk. Během chvilky ho policisté dostihli a zadrželi.

Zlodějská dvojice v Ostravě vykrádala auta. Měli kladivo, za noc stihli i 14 aut

Muž (31 let) čelí obvinění z neoprávněného užívání cizí věci. Zodpovídat se bude i z maření výkonu úředního rozhodnutí. Měl totiž zákaz řízení. Za sebou má deset odsouzení. Hrozí mu až tři roky vězení. U výslechu uvedl, že když viděl nastartované auto, neodolal pokušení. Prý se chtěl jen projet.

Stačí pouhá chvilka

Policisté v Moravskoslezském kraji řešili v minulosti hned několik podobných případů. Například ve Slezské Ostravě nechal servisní technik odemčené a nastartované osobní vozidlo značky Opel Astra. Zloděj do auta nasedl a ujel. Příběh měl naštěstí relativně dobrý konec. Nepoctivec nezvládl řízení a v nedaleké křižovatce naboural do stromu. Z místa poté utekl.

VIDEO: Poláci v Ostravě kradli auta. Jeden se vydával za své dvojče

Na svou lehkomyslnost doplatil také řidič, který se v areálu firmy v Ostravě-Třebovicích chystal u nákladové rampy naložit zboží. Na malou chvíli odešel do kanceláře vyřídit nezbytné formality. Když se vrátil, auto již na svém místě nebylo. Zloděje později při honičce zadržela policie.

Opuštěná vozidla s běžícím motorem jsou lákadlem i pro nepoctivce, kteří během sekundy ukradnou vše, nač ve voze dosáhnou. Oči pro pláč zůstaly před časem muži, který se rozhodl koupit květiny. Zaparkoval u květinářství v Ostravě, vozidlo nechal nastartované a vběhl do prodejny. To stačilo neznámému zloději k tomu, aby nakoukl do automobilu a vzal z něho hotovost ve výši 150 tisíc korun.

Takhle se kradou světlomety z aut. Zlodějský gang řádil na Ostravsku a v Polsku

„Nikdy nenechávejte nastartované vozidlo v okamžiku, kdy ho opouštíte byť jen na malou chvíli. Stačí opravdu chvilka a auta se zmocní nezvaný řidič,“ radí policie.