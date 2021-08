"Policisté z obvodního oddělení Vítkovic při výkonu služby zastavili muže, který byl oblečen do oděvu s logem jedné ostravské společnosti a měl u sebe drahou elekroniku. Na základě osobní znalosti policisté věděli, že se jedná o osobu s kriminální minulostí, proto se rozhodli zjistit, zda věci nemůžou pocházet z trestné činnosti," komentovala úspěšný zákrok ostravských policistů mluvčí Eva Michalíková.

Jejich podezření se záhy potvrdilo. Na tísňovou linku 158 totiž operační důstojník přijal oznámení o vloupání do objektu na ulici Ruské v Ostravě-Zábřehu, kde byla odcizena jak elektronika, tak i sportovního oblečení.

"Zadržený muž byl předán do rukou kriminalistů, kteří už ho měli v hledáčku z důvodu jiných trestných činů majetkového charakteru," dodala policejní mluvčí Michalíková.

Jak dále dodala, v jeho neprospěch vyznělo i vyhodnocení kamerových záznamů, stop a operativní činnosti. Kriminalisté muži prokázali celkem pět trestných činů.

Bral vše, co mu přišlo pod ruku

V prvním případě se mělo jednat o vloupání do osobního vozidla, ze kterého měl odcizit čipové karty k centrálnímu zamykání auta. Opakovaně měl vniknout do restaurace v Ostravě-Zábřehu, ale i do jiných dvou objektů. Vzít měl vše, co unesl. Například alkohol, několik kartonů náplní do elektronických cigaret, ale také palební kartu či elektroniku v podobě tabletu či televize.

"Přesto, že obviněný muž s kriminalisty nespolupracoval a využil svého zákonného práva a k věci nevypovídal, komisařka 8. oddělení obecné kriminality v Ostravě proti němu zahájila trestní stíhání a obvinila ho ze spáchání přečinů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku," dodala Michalíková.

Soud ho poslal do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněnému tříleté vězení. Rejstřík trestu má nyní naplněn čtyřmi záznamy majetkového i násilného charakteru.