Komisař 7. oddělení obecné kriminality z Ostravy podal návrh na vzetí do vazby na jednoho z trojice již obviněných mužů (26) a to za opakované krádeže. V těchto dnech všem třem mladíkům (22, 26, 27) bylo sděleno obvinění ze spáchání z přečinů krádež a poškození cizí věci.

Do auta postupně nanosili odcizené věci, kterými byly například plynová kamna, vodovodní baterie, několik desítek kusů měděných trubek, ale také nerezový dřez. | Foto: PČR

Na konci května tohoto roku se trojice kamarádů měla domluvit na společné akci, jak nezákonně přijít k penězům. Nejdříve si měli vytipovat neobydlený dům v Ostravě - Přívoze, do kterého násilně měli vniknout a poté z něj demontovat téměř vše, co se dalo. Do auta postupně nanosili odcizené věci, kterými byly například plynová kamna, vodovodní baterie, několik desítek kusů měděných trubek, ale také nerezový dřez. Obvinění k protiprávnímu jednání uvedli, že měli odcizené věci v částce zhruba ve výši 50.000,- Kč prodat za cca 500,- Kč. Peníze si měli rozdělit a použít pro vlastní potřebu.