Zloděj vzápětí sehrál parádní divadelní scénu. „Nevolejte na ně policii!“ prosil zoufale s tím, že udělá vše, co po něm budou chtít. Když ho mechanici vyzvali, aby je následoval, rezignovaně přikývl a vydal se za nimi. Po několika metrech si všiml na zemi ležící kovové tyče. Popadl ji a začal s ní kolem sebe divoce máchat. Na adresu mechaniků pronesl několik výhrůžek. Nakonec se mu podařilo utéct.

Známá firma

Případem se začali zabývat kriminalisté z Ostravy-Přívozu. Zajištěné stopy a zejména znalosti zdejšího podsvětí je přivedly až k třicetiletému recidivistovi. Ten se však ukrýval na neznámém místě. Okresní státní zástupce vydal souhlas k jeho zadržení. A k tomu došlo před několika dny.

Policisté z oddělení hlavního nádraží Ostrava zrovna kontrolovali železniční trať poblíž stanice Ostrava-Hrušov. Vtom zahlédli muže, který odpovídal popisu hledaného zloděje. Tušení se potvrdilo, byl to skutečně on. Je obviněn z krádeže, ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a vydírání. Způsobil škodu ve výši čtyřicet tisíc korun. Hrozí mu až osm let vězení.

Žalář

Podobné případy často ukončí pobytem za mřížemi. Své o tom ví čtyřiatřicetiletý muž z Ostravy, kterého za podobný čin poslal před časem Okresní soud v Ostravě na rok a čtyři měsíce do žaláře. Recidivista u železniční tratě v Ostravě-Vítkovicích ukradl a poškodil zabezpečovací kabely.