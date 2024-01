Záchranu pod zaparkovanými vozidly hledali zloději, kteří se vloupali do stánku s rychlým občerstvením v Ostravě-Porubě. Naivní představa, jak se ukrýt před muži zákona.

Vloupání do stánku, Ostrava | Video: Policie ČR

Do akce se ten den vydalo celkem pět mladíků ve věku 15, 16, 18, 19 a 21 let. Někteří se podíleli přímo na vloupání, další hlídali v okolí. Po činu se rozdělili a začali utíkat. Jejich počínání neušlo pozornosti ženy, která zavolala na tísňovou linku a popsala, kudy zlodějíčci prchali.

Ke stánku vyrazilo několik policejních vozů. Blízkým okolím v té době projížděl i policejní důstojník, jenž ve vysílačce zaslechl informaci o vyhlášeném pátrání. „Jeho reakce byla okamžitá. Přestože plnil jinou služební povinnost, auto otočil a na místě činu byl do několika málo minut. Během chvíle zkřížil cestu dvěma podezřelým mladíkům, které zadržel,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že vzápětí dorazily další hlídky.

Pátrací akce trvala desítky minut. Dalšího výtečníka zadrželi policisté poblíž tramvajové zastávky, zbylí dva podezřelí se ukrývali pod autem. Všichni putovali na policejní služebnu, kde se přiznali. Uvedli, že se na vloupání do stánku domluvili. Nejdříve vytlačili skleněnou výplň okénka, následně jeden z nich vnikl do vnitřních prostor. Vzal finanční hotovost a cigarety. Lup si pak mezi sebou rozdělili. Záhy se ukázalo, že nejde o jediný prohřešek, který má skupina na svědomí. Čtyři z nich se během vánočních trhů vloupali na Masarykově náměstí do dřevěného stánku, ze kterého si odnesli pokladnu.

Nejstaršímu z pětice, která má již za sebou trestní minulost, hrozí až tři roky vězení. Dva plnoletí by za mřížemi mohli strávit až dva roky, na dva poslední, kteří ještě neměli osmnáct let, se vztahuje sazba do jednoho roku.

Někteří mají i na svědomí i vloupání do stánku na Masarykově náměstí.Zdroj: se svolením Policie ČR