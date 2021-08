Zatím se přiznal k více než dvaceti vloupáním, kriminalisté však předpokládají, že konečné číslo může být podstatně větší. Škoda je vyčíslena na půl milionu korun.

Muž se činil od dubna do srpna, především v Moravské Ostravě a Přívoze. Do vozidel vnikal po rozbití oken. Někdy ho zaujaly odložené věci, jindy si vybral auta, o kterých pouze předpokládal, že uvnitř něco najde. Ve třech případech odešel s prázdnou.

Bral vše, co mu přišlo pod ruku. „Bylo toho hodně, například nářadí, herní konzole, boty, oblečení, aktovka s učebnicemi, notebooky, ale také několik elektrokoloběžek a jízdní kolo,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Zloděje při jeho posledním činu zadrželi strážníci. Prostřednictvím kamerového systému v přímém přenosu viděli, jak muž snaží vloupat do vozidla. Zajistili ho a předali policistům. Ti okamžitě poznali, že mají co do činění se „známou firmou“.

Muž je obviněn z krádeže a poškození cizí věci. Hrozí mu až pět let vězení. Soud ho poslal do vazby, kde čeká na soud. „Majitelům vozidel znovu připomínáme, že auto není trezor, proto tam nenechávejte žádné cenné věci,“ uzavřela Michalíková.