Muž je pohřešovaný od 15. listopadu 2021. Naposledy byl viděn rodinnými příslušníky 24. října 2021 v Ostravě. Poslední jeho pohyb byl zaznamenán v Havířově, a od tohoto okamžiku již o muži nemáme žádnou zprávu. V minulosti měl psychické problémy, proto je důvodná obava, že by mohl být v ohrožení života.

Pohřešovaný Václav Kroščen.Zdroj: se svolením PČR

K popisu muže uvádíme: zdánlivé stáří 55 let, menší vysoké postavy 168 cm, šedé krátké vlasy – až do pleše, vousy zastřihnuté do bradky a zeleno-hnědé oči.

Popis oblečení: naposledy měl na sobě černou bundu, tmavé boty a přes rameno tašku vše značky NIKE

Tímto žádáme širokou veřejnost o pomoc a spolupráci při pátrání po pohřešovaném muži. V případě poznatků nebo informací vedoucích k vypátrání osoby kontaktujte policii na bezplatné lince 158, nebo se obraťte na kteroukoliv služebnu Policie České republiky.