Teploty téměř na všech stanicích v Česku spadly v noci pod nulu. "Výjimkou byla pouze stanice Ústí nad Labem, Vaňov, kde byla přesně nula, a to už večer. Od severozápadu se postupně oteplovalo," uvedla meteoroložka.

Teplotní rekord na Jezerní Slati z roku 2006 byl překonán o více než pět stupňů. Velmi chladno bylo také na Rokytské slati, a to minus 24,1 stupně Celsia. Stanice Březník naměřila 23,4 stupně Celsia.

Valachová upozornila na to, že rekordy padly i na stanicích v nížinách, za které meteorologové považují oblasti pod 600 metrů nad mořem. Nejchladněji bylo v tomto ohledu ve Zlínském kraji. Nejnižší teplotu v nížině naměřili ve Velkých Karlovicích, kde bylo minus 15,6 stupně Celsia.

Astronomické jaro začalo v sobotu v 10:37. "Slunce na své zdánlivé pouti po obloze překračuje rovník a dostává se z jižní polokoule na severní. V tuto dobu je zkracování noci a prodlužování dne nejrychlejší," uvedl meteorolog Pavel Jůza.

V dalších dnech už by se mělo oteplovat. V noci na pondělí by měly nejnižší teploty být nula až minus čtyři stupně Celsia, na konci týdne pak už teploty podle ČHMÚ pod nulu v noci klesat nebudou. Přes den by už v týdnu mrznout nemělo.