"Chytrá karanténa je jeden z klíčových projektů, abychom měli infrastrukturu připravenou na druhou vlnu epidemie. Musíme uvolňovat plošná opatření a mít připravena chytrá řešení. Není to jen o vzpomínkových mapách, je to i o odpovědnosti každného z nás a využití všech dostupných technologií," uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vojtěch také zdůraznil, že je nutné chytrou karanténu propagovat, aby ji využívalo co nejvíce lidí. "Chceme podpořit aplikaci eRouška, aby i lidé v metru viděli, že si ji mohou stáhnout. Prosím, stáhněte si ji, protože nám tím ohromně pomůžete," apeloval na veřejnost.

Podle šéfa projektu Chytré karantény, epidemiologa Romana Prymuly, půjde nyní Česká republika cestou rychlých řešení dílčích epidemií. „Pointa systému je, abychom byli co nejrychleji mohli zachytit pozitivní případy v populaci a co nejrychleji eliminovat její kontakty," konstatoval Prymula s tím, že Chytrá karanténa byla otestována například v chebské nemocnici.

Prymula, jenž je zároveň náměstkem ministra zdravotnictví, už dříve uvedl, že prostřednictvím Chytré karantény by mohli hygienici dokázat zachytit až 67 procent rizikových kontaktů.

Nyní Prymula upozornil, že nelze zaměňovat výrazy chytrá karanténa a vzpomínková mapa. Když se podíváme, co si národ o chytré karanténě myslí, tak je to spíš synonymum pro vzpomínkovou mapu, ale tak to není,“ prohlásil s tím, že vzpomínková mapa je jen jednou z částí Chytré karantény. Tu pak označil za dlouhodobý projekt, nikoli "otázku několika dnů či týdnů".

Úspěšný projekt

Premiér Andrej Babiš označil Chytrou karanténu, jež funguje od prvního května, za úspěšný projekt. „Podle mě jsme původní projekt zvládli, teď se připravuje projekt 2.0, e-rouška, mapy.cz, připravuje se velké call centrum a tak dále,“ prohlásil předseda vlády na tiskové konferenci.

Podle Babiše čerpá Česko zkušenosti ze všech zemí, které měly úspěchy - mimo jiné Singapuru či Austrálie. "Já vím, že nás doma všichni kritizují, ale podle mě je důležité, co si o nás myslí ve světě,“ uzavřel premiér.

Plošné nošení roušek

Orientačně od poloviny června by lidé v Česku nemuseli při pobytu venku povinně nosit roušky či jinou ochranu dýchacích cest. Povinné by zůstaly v MHD, případně dalších uzavřených prostorech. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podmínkou je to, že bude pokračovat příznivá situace při šíření nového typu koronaviru. Na podzim a v zimě bude jejich nošení třeba znovu zvážit, uvedl ministr na twitteru.

"Rozhodně nesmíme vývoj epidemie podcenit. Musíme být připraveni i nadále efektivně reagovat. Nošení roušek na veřejnosti tak velmi pravděpodobně budeme muset opět zvážit s nástupem sezony respiračních nákaz na podzim a v zimním období," napsal ministr.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula na tiskové konferenci uvedl, že rozvolnění pravidel při nošení roušek musí mít logiku a racionálně vycházet z dopadů, které má na vývoj covidu-19 předchozí rušení restrikcí. Konkrétně se rozhodne podle něj příští měsíc, kdy už budou k dispozici statistická data po poslední vlně uvolnění na konci května.

Orientační termín 15. červen vychází podle ministra z doporučení epidemiologické pracovní skupiny. Může to být dříve, řekl v České televizi. Prymula zdůraznil, že je třeba systematické řešení. Nemá podle něj logiku nutit nosit roušky někoho, kdo jde sám v lese, ale nelze na druhou stranu jednat neuváženě. Prymula ve středu večer v ČT řekl, že by o zrušení roušek uvažoval až o prázdninách. Rouška je podle něj stále efektivní ochranou a chce je udržet. "Budeme posuzovat, jakým modelem to udržovat přes teplé měsíce. Dá se očekávat, že ve vnějším prostoru bude určité rozvolnění, ale to by mělo nastat až na prázdninové měsíce," řekl Prymula.

Nošení roušek je jedním z mimořádných opatření, které přijalo ministerstvo zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a která budou platit i po ukončení nouzového stavu. Zakrývání dýchacích cest se podle ministra osvědčilo jako účinná prevence proti šíření nákazy. Své spoluobčany tím chrání třeba i lidé, kteří mají nákazu, ale neprojevují se u nich žádné příznaky covidu-19.

Zákaz pohybu na veřejnosti bez ochranných prostředků dýchacích cest platí v Česku od 19. března. Za ochranné prostředky se považují roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály, nákrčníky či jiné prostředky, které brání šíření kapének. Výjimku mají například děti v mateřských školách nebo dětských skupinách, řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté, děti do dvou let nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo.