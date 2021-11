"Státní vyznamenání, na které jsem byl navržen, hodlám s ohledem na události posledních dní nepřevzít. Do doby uzavření této kauzy nechci, aby ocenění udělované každoročně významným osobnostem, které si toto uznání zaslouží, bylo letos jakkoliv zneváženo," napsal Cimický.

Od prezidenta měl známý lékař dostat medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes v dopise Zemanovi napsal, že Cimický by v dané situaci neměl vyznamenání dostat. Předseda vlády mimo jiné podle serveru iROZHLAS.cz uvedl, že ctí presumpci neviny a není schopen posoudit pravdivost výpovědí. S ohledem na závažnost podezření ale považuje za vhodné, aby bylo od udělení vyznamenání upuštěno.

Po Cimického odpoledním vyjádření Hrad konstatoval, že ho bere na vědomí. "Oznámení doktora Cimického samozřejmě bereme na vědomí a respektujeme," napsal ČTK mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Cimický už dříve popřel obvinění herečky a zpěvačky Jany Fabiánové, která v říjnu na sociální síti uvedla, že ji lékař v minulosti sexuálně napadl. Podle dřívějších informací Hospodářských novin zveřejnila příspěvek na sociální síti právě v reakci na informaci, že Cimický dostane státní vyznamenání. Psychiatra následně po Fabiánové z obtěžování či přímo napadení obvinily v médiích i další ženy.

Obvinění, která jsou nyní proti Cimickému vznášena, dopadají podle něj hlavně na jeho rodinu, spolupracovníky a také na jeho současné pacienty. "Jsem připraven se plně hájit, neboť si nejsem vědom žádného provinění takového charakteru, o kterém se nyní z veřejného prostoru dozvídám," uvedl psychiatr. K vyjádřením pacientek o jeho údajném chování se kvůli lékařskému tajemství nemůže vyjadřovat.

Případem se už zabývá pražská policie. Cimický v dnešním prohlášení uvedl, že na vyzvání se samozřejmě vyjádří vyšetřovacím orgánům a bude se aktivně snažit dokázat svou nevinu. "Lékař musí lidem pomáhat, ne být pro ně hrozbou. To jsem vždycky ctil a ctít budu," zdůraznil psychiatr a poděkoval za obrovskou vlnu podpory a solidarity, která se mu podle něj dostává od rodiny, odborné i laické veřejnosti a jeho pacientů.

Ozývají se další oběti

Cimický stál mimo jiné řadu let v čele poroty ankety Zlatý Ámos, která vybírá nejoblíbenějšího učitele. Její zakladatel a ředitel ankety Slávek Hrzal dnes Deníku N sdělil, že členství v porotě Cimickému pozastavila. „Situaci budeme řešit na jednání přípravného výboru 29. listopadu. Už dnes je však jasné, že do vyřešení této kauzy bude jeho činnost v porotě pozastavena. O tom, kdo by ho měl nahradit, budeme jednat na přípravném výboru,“ napsal Deníku N Hrzal.

Někdejší Cimického nadřízený psychiatr Zdeněk Bašný České televizi řekl, že Cimického odchod z bohnické léčebny v roce 1996 souvisel právě se sexuálním obtěžováním. Cimický byl v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích primářem socioterapeutického a rehabilitačního oddělení v letech 1981 až 1996. Ženy v médiích většinou popisují obtěžování právě z této doby.

Podle trestního zákoníku, který platil do roku 2010, by byly případné trestné činy promlčené po dvanácti, pěti či třech letech podle závažnosti činu.

Česká lékařská komora a Psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purykně uvedly, že ani jedna nedostala žádnou stížnost či podnět na Cimického chování. Místopředseda Psychiatrické společnosti Martin Anders dnes ČTK řekl, že odborná společnost nemá mandát jakkoliv vyšetřovat, mluvit s pacienty nebo nahlížet do dokumentace.