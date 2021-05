Uplynulé dny přinesly do veřejného prostoru kauzu Vrbětice, která bude asi ještě dlouho rezonovat napříč médii, a to nejen českými. Co to znamenalo pro CNN Prima News?

Především příležitost ukázat, že umíme okamžitě reagovat i na výjimečné situace. Rychle, srozumitelně a atraktivně předat divákům aktuální informace i reakce těch, kterých se kauza týká – politiky, instituce, odborníky i občany. Kauza má samozřejmě svůj dynamický vývoj a bude pro nás klíčovým tématem na dlouhou dobu. Tento víkend byl ale na mimořádné události opravdu bohatý, v sobotu jsme se věnovali pětihodinovým speciálním vysíláním pohřbu britského prince Philipa. Jsem rád, že umíme dobře zpracovat i tyto náročné přenosy. Ostatně potvrzují to i tvrdá data, vysílání zasáhlo 575 tisíc diváků v cílové skupině 15+, celodenní sobotní share byl 2,74 procenta.

Kolik lidí v současnosti připravuje celé zpravodajství?

Tabulkově mám pod sebou ke čtyřem stovkám lidí, včetně reportérů, redaktorů, střihačů, editorů a mnoha dalších profesí. Je to velká televize. Už nevysíláme hodinu, ale 15 hodin i víc. Když se však podíváme na denní provoz, dnes mám v redakci dvanáct až třináct lidí, kteří jsou připraveni naplnit jak kontinuální vysílání, tak hlavní zprávy.

U webu je toto číslo podobné, máme tam ale samozřejmě lidi, kteří jsou tzv. ve směně a připravují texty pro moderátory kontinuálních zpráv, a pak tam máme ostatní redaktory, přicházející s tématy na poradu a pak odjíždějící točit. Takže to číslo je řádově větší. Zpravodajství je živý organismus.

V únoru přibyly pozdně večerní zprávy od 23 hodin, co bylo důvodem?

Ukazuje se nám, že divák má zájem o zpravodajství pozdě večer, od devíti, od desíti, od jedenácti hodin. Víme, že lidé k televizi v tu dobu přijdou a že to vytváří docela zajímavou sledovanost., Když jsme tam na 0,5 až 0,7 procenta podílu na divácích, je to pro nás zajímavé. Jako zpravodajská televize máme vysílat celý den, jak ráno, tak večer.

Padla tu poznámka o podílu na divácích. V odborném serveru Médiář vyšlo, že v lednu dělal u CNN Prima News 0,44 procenta a že máte-li jet podle plánu, měli byste ho do května zdvojnásobit.

Za březen už jsme na 0,75 procenta. Obecně platí, že televize má menší dynamiku než web. Podíl na divácích je pro nás samozřejmě důležitý, snažíme se plánovaného podílu dosáhnout, věřím, že ho i překonáme, tento optimismus si neodpustím, ale nebude to tak rychle, jak jsme očekávali. Myslím, že jsme na dobré cestě. Březnový výsledek průměrného podílu na divácích podle mě není špatný a byly i dny a pořady, kdy jsme šli v denním podílu na divácích až na 1,5 procenta. Konkrétně to bylo v době, kdy jsme vysílali Partii, v níž byli hosty pan předseda Senátu Miloš Vystrčil, pan premiér Andrej Babiš a pan prezident Miloš Zeman. Umíme za to zatáhnout. Ale cesta bude delší, přiznávám.

Máte dobudovaný tým, nebo ho ještě stavíte? V poslední době se objevilo třeba v Seznam Zprávách právě pár lidí z Primy…

Oni byli nejdřív v Seznam Zprávách, pak nějakou dobu pracovali u nás a teď se zase vrátili. Jak už jsem říkal, zpravodajství je živý organismus. Myslím, že v tuto chvíli je tým stabilní, ale rád bych ho samozřejmě doplnil ještě o další jména. Jak o zkušené novináře, známé v novinářské obci, s nimiž vedu rozhovory, tak i o šikovné začínající reportéry. Některé tady máme, učí se třeba ve směně, chtějí dělat, chtějí přinášet vlastní témata a já jim v tom určitě nebudu bránit, naopak je chci podporovat. Nemělo by jít o to, že si budeme přetahovat známá jména na televizním trhu. Chci spíš přijímat lidi, kteří za námi přijdou sami, přijdou za CNN Primou News a vychováme si je, začneme s nimi pracovat od jejich začátku, až se stanou stabilnějším prvkem.

Když padla zmínka o výchově, Primu kdysi v novinářské obci neblaze proslavil záznam porady s tehdejší ředitelky zpravodajství Jitkou Obzinovou, která oznamovala redakci, že na problém migrace bude Prima nahlížet jen jedním konkrétním způsobem a komu se to nelíbí, nemá vlastně v televizi co dělat. To už se neděje?

Ne, to se neděje. Rozhodně ne. Jak z mého přesvědčení, tak z přesvědčení vedení Primy.

Nadále pracujeme v souladu s politikou nezávislého zpravodajství, spojenou s objektivním, vyváženým a profesionálním podáváním informací poskytujících různá názorová stanoviska, včetně kritických.

Když jsem mluvil o potřebě vychovávat si mladé redaktory a reportéry, měl jsem na mysli učit je, co je dobré téma, jak to téma kvalitně zpracovat a jak na ně kriticky nahlížet. Ne jim direktivně nařizovat, co budou dělat.

Co vám přináší značka CNN v názvu a čím se Prima s uvedením této značky změnila?

Myslím, že pro Primu je příchod CNN velký krok. Velkým krokem bylo i přestěhování do nového velkého sídla. Věřím, že značka CNN posílí nejenom zpravodajství Primy, ale vnese také benefit do celé společnosti. Často se mě někdo ptá, co nám CNN přináší. Kromě toho, že můžeme kontaktovat jejich reportéry, kdekoli na světě jsou, a přinést ve spolupráci s nimi jako první ověřenou informaci z místa – tak jsme živě odvysílali třeba útok na Kongres, k němuž jsme současně měli ve studiu své hosty s dalším komentářem, což mi přišlo jako ideální spojení –, vnímám jako největší přednost spolupráce se CNN to, co není vidět navenek, ale co je v zákulisí: CNN umí skvěle pracovat s obsahem, který má, dokáže ho vytěžit, dokáže jej nabídnout divákovi opakovaně v různých podobách, umí ho doplnit, a to je pro nás velká škola. CNN v tom má léta zkušeností, je to opravdu značka, a to se může Primě hodit.

Pociťujete ze strany CNN nějakou snahu Primu například politicky profilovat?

Nepociťuji. To si řekněme na rovinu, protože je to pro mě důležité. Rozumím-li správně vaší otázce, narážíte na to, že v americkém kontextu je třeba Fox News vnímána jako stanice, která je víc napravo, a CNN jako ta víc nalevo. A v americkém kontextu založeném na soupeření těchto dvou silných stran to dává perfektně smysl. Ale nás v tomto směru nijak neovlivňuje, jsme editoriálně nezávislí na CNN. Přijali jsme sice v rámci licenčních podmínek standardy a postupy CNN International, ale zároveň naplňujeme etický kodex zpravodajství a publicistiky, který stanovila ATO a jak jsem již zmiňoval, naše zpravodajství je tak nadále vyvážené, objektivní a politicky nezávislé.

Slyšel jsem naopak poznámku, že CNN Prima News je spíše taková česká Fox News.

Česká Fox News? A čím?

Obsahem a zaměřením zpráv. Opět to souviselo s dřívějším zpravodajstvím Primy z doby, kdy třeba zdůrazňovala údajné ovlivňování voleb v evropských zemích ze strany George Söröse, ale právě pouze z jeho strany, o jiných vlivech nevysílala. Prostě s tím, že pohled české Primy se blíží Fox News.

Jenže to mluvíte o zprávách, které Prima vysílala tak před pěti lety.

To ano, ale třeba na sociálních sítích se právě tyhle reportáže pořád sdílejí a znovu a znovu připomínají.

Rozumím. Zkusil bych odpovědět asi takto: budete-li mít svatbu a pozvete si tam rodinu a hosty ze širokého okolí, bude to třeba někdo brát jako váš nový začátek, ale nikdy se nezavděčíte úplně všem. Někomu se bude zdát jídlo moc studené, někomu obřad moc dlouhý a podobně. To je možná to, co teď nastává s Primou. Je důležité říci, že nevysíláme ani rok. Jsem přesvědčený, že máme skvělý obsah, že děláme dobré rozhovory, dobré reportáže a že se Prima stala opravdu silným hráčem. Náš web je úspěšný web, zařadil se mezi nejsilnější weby na českém trhu, a to možná začíná někomu vadit. A s tím může přicházet i recyklace starých kauz. Já jsem tu ale od toho, aby ta společnost do budoucna fungovala.

Myslím, že ani nejde tolik o to, že by chtěl někdo vaše staré kauzy recyklovat, spíš o to, že pohled, který Prima na některá témata dříve měla, určité části internetové obce vyhovoval a vyhovuje, takže to stále šíří.

Ano. Ale to je tak, jako když na té svatbě někomu připadá bramborový salát příliš kyselý, všem se prostě nezavděčíte. Věřím, že by nám kolegové ze CNN dali okamžitě najevo, kdyby z hlediska naší spolupráce bylo něco špatně, naši práci samozřejmě pravidelně monitorují a jsme s nimi průběžně v kontaktu.

Jedna zpráva, jež se v dezinterpretované podobě rozletěla po sociálních sítích, ovšem pochází i z tohoto posledního roku. Šlo o testování jedné osoby víckrát s tím, že z toho vyšel rozdílný výsledek, což se začalo šířit ve zkreslené formě – například, že šlo o testování v jeden den na 10 různých místech, což nebyla pravda. Ve výsledku tak diskutéři brali zprávu jako potvrzení, že testy jsou k ničemu, byť se reportáž týkala jednoho pochybného testování v jednom jediném místě.

Sám jste to ale řekl, šlo o dezinterpretaci. My jsme podali férovou a korektní zprávu, která si však později žila vlastním životem. Bohužel, asi to k dnešní době patří, byť z toho nejsem úplně nadšený.

Dá se proti tomu něco dělat?

Kdybych měl reagovat na veškeré domněnky nebo spekulace nebo urážky, asi bych nedělal nic jiného. Musel bych nejspíš pořád psát něco na sociálních sítích, ale od toho tu nejsem, mým úkolem je, aby společnost fungovala, zaujala diváky, měla sledovanost a vytvářela opravdu nezávislé zpravodajství, které se nebojí zvát si hosty protichůdných názorů, schopných skvělé, námi moderované debaty, v níž dáme příležitost všem stranám. To je všechno.

Jaké novinky chystáte v dohledné době?

Jsme ve volebním roce, takže se budou týkat především toho. Jakkoli existuje úsloví o okurkové sezóně, já jsem si za dobu, co dělám v médiích, ještě nezažil. Jednou přijde kauza se jmenováním ministra kultury, což byla kauza pana Šmardy, jindy vypuknou nepokoje ve Spojených státech, takže musíme být připraveni vždycky na všechno. Ostatně současná situace kolem kauzy Vrbětice je toho důkazem. Ale určitě se budeme soustředit na volby, chystáme nové formáty, jež budou, věřím, divácky zajímavé, a budeme se snažit, aby divák byl do dění vtažen co možná nejvíc a byl mu co nejblíž.

Pavel Štrunc

Český moderátor a šéfredaktor CNN Prima News. Vystudoval Filozofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Studoval rovněž na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, zde ale studium nedokončil. Před nástupem do médií v roce 2008 strávil delší dobu ve Velké Británii, kde umýval toalety, pracoval v jazykové škole či v barech. Poté působil ve zpravodajské televizi Z1 a rovněž na ČT24, odkud přešel do televize Prima, kde v letech 2012 až 2016 dělal politického reportéra. V roce 2015 zde také dočasně moderoval hlavní zpravodajskou relaci po boku Terezie Kašparovské. Od roku 2017 do roku 2020 pracoval pro Info.cz, kde moderoval vlastní pořad Štrunc!. Od května do srpna 2020 uváděl na CNN Prima News Hlavní zprávy. Nové díly pořadu Štrunc se tak z Infa.cz rovněž přesunuly na web CNN Prima News. V září 2020 se stal šéfredaktorem této stanice.