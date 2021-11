V nemocnici je aktuálně s covidem 3452 lidí, z toho je 524 ve vážném stavu. Reprodukční číslo, které udává předpokládaný počet osob, které jedna nakažená osoba nemocí dále v populaci nakazí, je 1,21. Zjištěné hodnoty všech indikátorů ukazují na další významný růst virové nálože v populaci.

Jako ve Vídni?

Dnes ráno se proto sešla Rada vlády pro zdravotní rizika, která jedná o nových opatřeních proti šíření epidemie onemocnění covid-19. Její závěry by v pátek měli posoudit ministři na mimořádném zasedání kabinetu. Podle středečního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) ale ve hře není uzávěra celé země.

Možnou podobu zpřísnění do konce listopadu naznačil jako první hejtman Zlínského kraje Radim Holiš na setkání se starosty. „Od 29.listopadu, a to víte jako první, by na veřejnou akci mohl jít a mít přístup pouze ten, kdo je očkovaný, pouze ten, kdo potvrdí nebo prokáže, že je v nějaké době po prodělání nemoci. S testem už ne. Bude tlak jít do tzv. „rakouského modelu“, kdy bez očkování a bez prodělání nemoci se do veřejné akce nedostanete. Apel je na to zvýšit tlak na očkování, protože to jediné udrží vir pod kontrolou,“ uvedl hejtman Holiš.

Covid u sousedů

V Německu přibylo za posledních 24 hodin více než 50 tisíc nově nakažených koronavirem, nejvíce od začátku pandemie. Nejvyšší hodnoty dosahuje také takzvaná sedmidenní incidence, vyplývá ze statistiky Institutu Roberta Kocha (RKI).

Denní maximum v počtu nově infikovaných koronavirem je 50 196, před týdnem to bylo 33 949. Sedmidenní incidence, tedy údaj o počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za poslední týden, je momentálně na hodnotě 249,1. Ještě před týdnem to bylo 154,5. Nejvyšší hodnotu incidence zaznamenal RKI již čtvrtý den v řadě.

Za předchozí den v Německu, které má asi 83 milionů obyvatel, zemřelo po nákaze koronavirem 235 lidí.