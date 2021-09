Třetí dávka vakcíny: Přeočkovávání začne podle Vojtěcha v polovině září

ČTK





Přeočkovávání proti covidu-19 by mělo u lidí s vyšším rizikem při nákaze podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) začít v polovině září. Řekl to dnes v pořadu Partie televize Prima. Vakcínu dostanou za osm měsíců od dokončení očkování. V pondělí by měla plán přeočkování projednat rada vlády pro zdravotní rizika a poté vláda. Kabinet by se měl zabývat i povinným testováním neočkovaných klientů a zaměstnanců sociálních služeb, řekl Vojtěch České televizi.

Očkování proti koronaviru - ilustrační foto | Foto: ČTK