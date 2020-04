Svůj komentář na výzvu šéfkomentátora Deníku Martina Komárka poslal do redakce i čtenářka Zdeňka Nováková (na fotografii). Poslala nám sérii krásných minipovídek). K tomu nám o sobě napsala, že pochází z Vitanova v Pardubickém kraji. Studuje právo na Masarykově univerzitě v Brně. Pokud nepíše, ráda jezdí na kole.

NA ODLEHČENOU

Přátelé, kamarádi, rozmohl se nám tady takový nešvar. Pomalu nás přestává všechno těšit. Zvykli jsme si jenom brblat a brblat. Taky mě to štve, že přes tu roušku nikdo nevidí, jak se na něj krásně usmívám a dávám mu najevo, že svět je přece krásný. Tak mi to dovolte aspoň touto cestou. Lidičky, vězte, že nám fandím a věřím, nám a všem těm bytostem po celém světě. Že to zvládneme a že i teď si smíme beze všeho vzít za své to známé rčení, že smích je nejlepší lékař. A až to všechno pomine, budeme mít nejen horu věcí v hlavě srovnaných, ale také ty nejkrásnější vrásky od smíchu.

DOVOLENÁ ZAČÍNÁ

Víte, jaké to je pracovat, jaké to je chodit na směny v tomhle příšerném korojaru? Báječné! Jste totiž natolik zahlceni zprávami, že něco už zkrátka jde jedním uchem tam a druhým ven… A tak statečně ve 4 ráno vstáváte, abyste mohli jako hrdinové s rouškou přes obličej vyrazit do víru velkoměsta stabilizovat stav české ekonomiky. Přešlapujete na autobusové zastávce, je vám kosa, nadáváte, že jste si zapomněli nabít mobil, každou chvíli vám chcípne a vy? Víte, že autobus má již deset minut zpoždění, patnáct, píp píp, mobil umřel a vy jste se rozhodli, že to nemá cenu, že jdete domů. Vracíte se a zjišťujete, že první autobus z té vaší dědiny odjíždí až o půl osmé ráno. Hele, sorry, šéfe, dovolená začíná!

STUDIU ZDAR, KORONAVIRU ZMAR

Myslíte si, že studenti mají nezáživný život? Náhodou to je celkem žůžo dobrodrůžo. Za den vám přijde minimálně deset mailů, než je dočtete do konce, máte další várku. Ať studujete cokoli, snažíte se spočítat pravděpodobnost, že tohle korojaro přečkáte ve zdraví. Bohužel, matika vám nikdy moc nešla, tak vám nezbyde nic jiného, než buď risknout, že vás tyhle prázdniny nebudou stát studium, nebo začít makat a valit ze sebe A4 textu jak na běžícím páse. A co teprve, když se odhodláte kliknout na nějaký ten odkaz, co vám ta hodná paní učitelka poslala… Zapne se vám kamera a jste v pasti. Najednou vidíte sebe v monitoru, vidíte tam všechny ostatní a zjišťujete, že ono vám to studium asi pokračuje a že jste ty maily měli číst pořádně…

SBAL SI SVOJE SAKY PAKY A VYJEĎ NA ČUNDR

Už se vám někdy stalo, že jste si řekli, že vás to doma nebaví a že potřebujete na chvíli vypadnout pryč? Jo, jasný, máme tu karanténu, asi by to teď nebylo moc OK. Ale! Zkoušeli jste už někdy vzít si karimatku a spacák a odjet si na čundr do vedlejší místnosti? To je vám pohádka! Svit zářivek, výhled na kredenc… Příjemnou dovolenou!

Na výzvu Deníku odpověděla Diana Kantorová (na fotce) a poslala nám aprílovou povídku.

VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP…

Letošní první apríl byl takový jiný. Na jedné straně koronavirové statistiky a děsivé výjevy z Itálie a Španělska, na straně druhé kouzelné vtípky z dílně lidové tvořivosti. Nejprve mě zaujalo krátké video z prostředí leteckých společností: „Vážení cestující, vítáme Vás na palubě našeho letadla Boeing 737 letecké společnosti Hawai Airlines a přejeme Vám příjemný let.“ Cestující sedí klidně, v myšlenkách se už válejí v plavkách a pak náhlé zděšení: „Pilot pracuje z domova.“

Další zpráva byla taky zajímavá. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo nové, v pořadí již 101. mimořádné opatření, kterým všem z důvodu nouzového stavu zakazují rychlou chůzi, vlastně by bylo nejlepší, kdyby všichni jen couvali.

Následoval vzkaz z České psychiatrické společnosti: „Přátelé, to, že v karanténě mluvíte se svými zvířátky, rostlinami nebo vybavením domácnosti, je zcela normální. Kvůli tomu nám nevolejte. Odbornou pomoc vyhledejte, až když Vám začnou odpovídat. Vaši přetížení psychiatři.“ Nejvíc mě pobavil náš malý Honzík, jak ve školce (ano i nyní chodíme do školky, protože pracuji ve vybrané žádané profesi) všem vykládá, že o víkendu pojedeme na hory lyžovat. Ten pohled paní učitelky stál za všechny drobné. Přitom jsem si vzpomněla na vážný oznam ze školky: „Vážení rodiče, nevěřte všemu, co děti říkají o školce. Ani my nevěříme všemu, co říkají o Vás.“

Dnes mi přišel e-mail od cestovní kanceláře s nabídkou letní dovolené. Mohu si vybrat mezi ostrovem Santa Ložnica, letoviskem Costa del Kuchyňa, Los Předsíňos, nebo Puerto de la Balkón. A ještě jeden malý kvíz: Jak jste dopadli po 14-denní karanténě? Můžete si vybrat z těchto možností: A) o 15 kg těžší, B) alkoholik, C) těhotná, D) rozvedený, nebo E) na psychiatrii. Pak mě ubezpečily zprávy z Číny, že máme být s virem Covid-19 trpěliví, protože za chvíli vyvinou Covid-20 a pro náročné i Covid-20 Pro.

Na závěr máme držet minutu ticha za věty, které údajně už nikdy neuslyšíme: „Jdu na jedno. Ruku na to. Jak bylo ve škole?“ a hlavně „Všude dobře, doma nejlíp…“

Nejvíc bodů za prvoaprílový žertík si zaslouží náš starší syn. Z postele vyskočil už v 6 hod. ráno a nahlas a rozhodně vyhlásil: „ Mami, chci jít do školy“! Ovšem letos to myslel zcela vážně.

Přání jedné čtenářky: Milá redakce, přeji hezký dobrý den, protože každý den je dobrý a skvělý, protože žijeme v klidu a míru. A návod hlavně nepanikařit, zajít si do tmy a ticha a naučit se žít sám se sebou jako to uměli naši předkové. Můžeme meditovat, běhat, chodit do lesa, máme co jíst a pít, venku je spousta jarních bylinek bez chemie, tak co víc si přát. Přeju hlavně klid a v duši mír.

