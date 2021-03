Návrh ministerstva dopravy na posunutí horního rychlostního limitu na vybraných trasách leží od loňska v poslanecké sněmovně, a to spolu s úpravou bodového systému. Obě změny byly plánovány na začátek roku 2022. Jenže jak se nyní zdá, kvůli pandemii a „frontě zákonů“ ve sněmovně poslanci změnu nestihnou projednat.

Nejspíš po volbách

„Vláda návrh schválila už v srpnu 2020. Od té doby je to v rukou poslanecké sněmovny, která návrh zatím neprojednala a je otázkou, zda ho v tomto volebním období vůbec projedná. To samé platí i v případě komplexní úpravy bodového systému,“ potvrzuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Už na podzim roku 2019 vytipovalo ministerstvo dopravy úseky dálnic, kde by se měla zvýšit rychlost ze současných 130 na 140 kilometrů v hodině. Zvýšení rychlosti by se nedotklo jen zmiňované hradecké dálnice D11, ale také například „ostravské“ části D1, autostrády D8 u Lovosic, Terezína a Ústí nad Labem či plzeňské dálnice D5 (viz grafika). Poslanec a předseda dopravního podvýboru sněmovny Martin Kolovratník (ANO) ovšem potvrzuje, že situace ve sněmovně je čím dál složitější a silniční zákon není priorita číslo jedna.

„Šance, že ještě letos tuto novelu schválíme, tu pořád je. Ale jelikož nyní řešíme nejen pandemii, ale také volební zákon, tak to vidím padesát na padesát,“ odhadl Kolovratník. Výhodu vidí v tom, že novela silničního zákona je prakticky připravená a prodiskutovaná jak s motoristickou veřejností, tak i příslušnými úřady. „Za mě tam není nic co nového vymýšlet,“ dodal poslanec. Pokud by se nakonec podařilo zákon schválit do poloviny roku, platnost od ledna 2022 je podle Kolovratníka reálná.

Vyšší rychlost nebude mít vliv na plynulost

Expertka z Dopravní fakulty Pardubické univerzity Michaela Ledvinová se zvýšením rychlosti na vybraných úsecích dálnic souhlasí. Podle ní však nepůjde ruku v ruce s radikální změnou v plynulosti dopravy. Právě lepší plynulost byla jedním z hlavních bodů předkladatelů zákona. „Za situace, která nyní panuje na českých silnicích a dálnicích, nebude mít zvýšení rychlosti takový vliv na plynulost dopravy. Ovlivňuje to hned několik faktorů, například předjíždějící kamiony, které i nyní přispívají k určitému zdržení,“ říká Ledvinová.

Podle expertky však dále budou řidičům vznikat časové ztráty. A to z důvodů, které neovlivní. Například kvůli náhlým kolonám či uzavírkám. Co se týče výběru dálnice D11, tak u ní Michaela Ledvinová nachází shodu s pohledem ministerstva: „Je to taková „nudná“ dálnice, která má dobré směrové a výškové parametry. Kromě toho má i dobré pohledové rozměry.“

Pokud novela silničního zákona projde, změní se i bodový systém. Body budou nově udělovány podle závažnosti přestupků ve třech sazbách (2, 4, 6). Původně ministerstvo navrhovalo pouze dvě sazby (4, 6), po připomínkách ostatních resortů, úřadů a veřejnosti však nakonec ponechalo v systému i dvoubodovou hranici například u překročení rychlosti o více než deset kilometrů za hodinu (km/h) a méně než 20 km/h v obci a méně než 30 km/h mimo obec.