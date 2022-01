Rath rozsudek respektuje. Do politiky se vracet nechce, bude pracovat jako lékař

ČTK

David Rath respektuje rozsudek, na jehož základě strávil ve vězení 3,5 roku. Řekl to v úterý médiím po návratu do Hostivice u Prahy, v níž žije. Připouští, že udělal řadu chyb. Do politiky se vrátit nechce, dodal. Na improvizovaném briefingu v hostivické restauraci řekl, že bude ještě několik týdnů dojíždět do brněnské věznice jako lékař na částečný úvazek.

David Rath. | Foto: ČTK