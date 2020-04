Kolik lidí se bude moci účastnit bohoslužeb?

Od 27. dubna se bohoslužeb bude moci účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května dvojnásobek a od 25. května 50 lidí. Budou ovšem muset dodržet hygienická pravidla (kromě roušky na ústech je to například povinná dezinfekce rukou při vstupu do kostela), a nejméně dvoumetrové rozestupy. Úplný konec omezení v kostelech se očekává 8. června.

Kolik peněz mohou při zvýšení ošetřovného z 60 procent základu na 80 procent zaměstnanci dostat navíc?

Lidé s hrubou mzdou 20 tisíc korun si přilepší o více než 3500 korun, s hrubou mzdou 25 tisíc korun o víc než 4400 korun, a ti s hrubou mzdou 28 tisíc korun dokonce téměř o pět tisíc korun.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Bude se lišit ošetřovné pro lidi pečující o nemocné příbuzné a pro zaměstnance, kteří jsou doma s malými dětmi kvůli uzavření škol?

Ne, všichni budou mít nárok získat od začátku dubna stejně vysokou dávku. I ti, kteří se starali o nemocné dítě začátkem dubna a správa sociálního zabezpečení jim již peníze poslala, dostanou zpětně ještě zbytek částky, na kterou jim nyní vznikl nárok.

Mohou se individuálních konzultací a zkoušek povolených od 20. dubna účastnit všichni studenti posledních ročníků vysokých škol?

Ne, jsou zde přísné hygienické požadavky. Studenti ani akademici zejména nesmějí podléhat karanténě kvůli koronaviru ani vykazovat známky akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (horečka, kašel, dušnost apod.).

Jak bude výuka či zkoušení vysokoškoláků prakticky vypadat?

Budou muset podepsat prohlášení o bezinfekčnosti. U vstupu do zkušební místnosti si budou muset povinně dezinfikovat ruce, samozřejmostí je povinná rouška na obličeji. Na zkoušku či konzultaci se dostaví v přesný čas, aby se minimalizovalo riziko přenosu infekce, účastnit se jí budou moci pouze skupiny o maximálně pěti osobách. Po oznámení výsledků zkoušky budou studenti povinni neprodleně opustit budovu školy.

Budou na řemeslníky, kteří nově otevřou své obchody, kladeny nějaké hygienické požadavky?

Ano. Budou muset splnit řadu podmínek, zejména ohlídat minimálně dvoumetrové odstupy mezi zákazníky, kteří budou mít k dispozici dezinfekci rukou. Samozřejmostí jsou povinné roušky pro zaměstnance i zákazníky a rukavice pro klienty na vyžádání.

Za jakých podmínek bude možné pořádat farmářské trhy?

Nebude se na nich smět prodávat potraviny určené k bezprostřední konzumaci. Pořadatelé budou povinni zajistit mezi prodejními stánky nejméně dvoumetrové odstupy a také zákazníkům budou povinni zabránit, aby se navzájem zdržovali v menší vzdálenosti. Také zde musí být k dispozici dezinfekce na mytí rukou, zboží se musí prodávat bez možnosti ochutnávky. Obsluha bude povinna používat rukavice při kontaktu se zbožím i při přijímání plateb od zákazníků.

Za jakých podmínek se budou moci pořádat svatby?

Účastnit se jich bude moci nanejvýš deset lidí. Kromě novomanželů a případně dalších osob sdílejících společnou domácnost od sebe ostatní budou muset udržovat odstup. S výjimkou novomanželů budou všichni přítomní mít na obličeji roušku.

Budou se moci v létě pořádat tradiční dětské tábory?

Zdaleka to není jisté. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) bude záležet na vývoji epidemie, ale epidemiologové to nebudou schopni upřesnit dříve než v polovině května. V ideálním případě by mohly být povoleny tábory pro některé skupiny o počtu nanejvýš 50 dětí.