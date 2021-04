Tvrdá karanténa a masové očkování, které proti nákaze covid-19 nasadil stát Izrael, vyvolala ve světě i u nás doslova záplavu dezinformací a zavádějících zpráv. Ty se v podstatě snaží vylíčit tuto zemi jako „očkovací apartheid“, v němž se s každým neočkovaným člověkem zachází jako s bezprávným zločincem. Samotné očkování (v Izraeli se očkuje vakcínou Pfizer/BionTech) pak je v řadě dezinformačních sdělení líčeno jako nástroj k experimentování na lidech nebo přímo k jejich zabíjení.

Na českém i světovém internetu se šíří celá řada videí i fotografií, jež mají údajnou segregaci nebo negativní účinky prokazovat. Většina z nich však informuje zkresleným a zavádějícím způsobem.

„Pláž jen pro očkované“

Zdroj: Deník„Už jste viděli, jak to mají připravené v Izraeli? Kdo nebude očkován, tak si na pláži nelehne… A co připravují u nás?“ Tímto popiskem doprovázel server Kreativniprevrat.eu na své facebookové stránce na konci února fotografii zelených lehátek na pláži vyzdobených anglicky psaným nápisem „Vyhrazeno jenom pro očkované“.

Stejná fotografie se v tutéž dobu začala masově šířit na sociálních sítích i ve světě a dosáhla tisíců sdílení. Podle belgického novináře Brechta Castela pracujícího pro časopisy Knack a De Standaard se často objevovala ve skupinách odmítajících protiepidemická opatření, jako jsou roušky, očkování a podobně. Doprovázely ji přitom podobné komentáře jako ten zmíněný v úvodu: že jde o segregaci, apartheid a pláže budou jen pro někoho.

Reportér Castel, jenž se pro časopis Knack věnuje ověřování faktů (tyto analýzy využívá i Facebook), si všiml nepřirozené „obří“ velikosti lehátek a zjistil, že jde o plážové reklamní stojany, které město Tel Aviv využívá k propagačním účelům. V roce 2019 na nich běžela například kampaň na podporu pěvecké soutěže Eurovision, již tehdy hostil právě Izrael.

Mluvčí Tel Avivu Eytan Halon Castelovi sdělil, že zelený potah lehátek byl spolu s uvedeným nápisem součástí kampaně, jež měla povzbudit širokou veřejnost k očkování. V hebrejštině prý na lehátkách stálo „Očkován v Tel Avivu-Jaffě“, anglický text „Rezervováno výhradně pro očkované“ vznikl podle Halona nedopatřením.

Město potah s anglickým textem 28. února z reklamních lehátek stáhlo a 2. března jej tam jeho pracovníci vrátili s textem, který v hebrejštině i v angličtině nese identický slogan „Miluji Tel Aviv-Jaffu“.

Neznamená to ale, že se město jen leklo negativní reakce a přestalo na fakt, že pláž je přístupná jen pro někoho, veřejně upozorňovat, přičemž samotný problém segregace trvá?

„Žádná veřejná prostranství, jako je pláž, ani plážová lehátka nejsou a nebudou vyhrazována pouze pro očkované osoby. Zdůrazňujeme, že jde o staženou kampaň s chybou v překladu,“ cituje Castel mluvčího města Halona.

„Jen očkovaní smí do obchodu“

Z podobného ranku je krátké video zachycující izraelský obchod Ofer Grand Mall v Petah Tikva, před nímž stojí bezpečnostní pracovník a kontroluje, zda má vstupující zákaznice doklad o očkování. Video se začalo šířit od 11. února a také v tomto případě je doprovázely rozhořčené komentáře, že v Izraeli už smějí do obchodů jen očkovaní a že se dá totéž čekat i jinde.

קניון בת ים והחנויות שבו נפתחו. השומר מתשאל את הנכנסים אם התחסנו בלי לבקש אישור כלשהו, נותן מדבקת ״גם אני מחוסן״ ומכניס אותם@DanaYarkechy pic.twitter.com/dLdAeULmss — כאן חדשות (@kann_news) February 11, 2021

Opět šlo ale o zavádějící kontext. Obchodní dům sice 11. února opravdu otevřel a vyžadoval od vstupujících tzv. zelené pasy, tedy doklad o očkování, jenže to udělal v rozporu s vládou nařízenými karanténními opatřeními, jež v tu dobu v Izraeli platila (mimo jiné byly uzavřeny téměř všechny provozovny služeb mimo nezbytných servisů a mimo pošt a bank, kam se však lidé museli objednat předem). Proti svéráznému opatření Ofer Grand Mall také zasáhla ještě týž den policie a trvala na tom, že musí být opět uzavřen.

Karanténu Izrael trochu rozvolnil až v neděli 21. února, kdy opět otevřel obchody, tělocvičny, hotely, nákupní centra, kina, muzea, knihovny i synagogy. Obchody a nákupní centra přitom byla otevřena pro všechny bez rozdílu.

Problém zvaný očkování

Na druhé straně je pravda, že izraelské ministerstvo zdravotnictví očkovací průkazy (tzv. „zelené pasy“) v polovině ledna opravdu zavedlo. Jde o osvědčení v digitální i papírové podobě, které získá každý, kdo byl alespoň dvakrát očkován proti covid-19 u některé z oficiálních institucí, které to mají na starosti. Očkovaní nebo ti, kteří se z nákazy úspěšně vyléčili, mají v současnosti v Izraeli k některým službám skutečně exkluzivní přístup: konkrétně do posiloven a fitness center, do bazénů, do hotelů a na kulturní a sportovní akce.

Izrael do začátku března proočkoval oběma dávkami vakcíny zhruba třetinu populace a téměř 90 % Izraelců starších 50 let. V naprosté většině případů se očkovalo vakcínou Pfizer/BioNTech. V rychlosti očkování židovský stát ve světě vede, současně ale musí neustále vyvracet hoaxy o vakcíně.

Podle videa, jež se 7. února objevilo na Facebooku a ještě předtím na Youtube, odkud bylo staženo, vakcína od Pfizeru/BioNTechu zabíjí lidi, což autor videa dokládá seznamem jmen údajných obětí očkování.

Podle tiskové agentury Reuters vycházejí informace na videu z agregátoru zaznamenávajícího úmrtí lidí, kteří byli očkováni, ale příčinná souvislost mezi očkováním a smrtí se u žádného z případů neprokázala a většinou byla vyvrácena. Podle strategické poradní skupiny odborníků na imunizaci Světové zdravotnické organizace je vakcína Pfizer-BioNTech covid-19 bezpečná a účinná.