„Prosíme občany, aby v tomto specifickém případě (pokud nevidíte další příznaky hoření např. plameny) zvážili zda nám volat na tísňové linky,“ dodávají. Pražští hasiči současně vyzvali k omezení větrání.

Požár se přibližuje k Hřensku. Krizový štáb uvažuje o úplném uzavření oblasti

Požár v Českém Švýcarsku sledujeme ON-LINE

Šíření zápachu potvrzují i lidé na sociálních sítích. „Také cítíte kouř ve vzduchu? Je možné, že by to bylo cítit takle až z toho požáru s Českého Švýcarska?“ ptá se ve facebookové skupině pro občany Roudnice nad Labem na Litoměřicku jedna z uživatelek. „Kolegyně z Prahy se mě teď ptala zda to také cítíme a její ségra z Poděbrad to samé. Cítit to je opravdu hodně daleko,“ potvrzuje další komentující.

„Jsem Kolíňák pracující v Poděbradech. Během noční služby nás udivil extrémní zápach z kouře a zvláštní mlha přes celý obzor. Radši jsem volal domů rodině, jestli všechno v pořádku,“ sdělil Deníku šestatřicetiletý inženýr Josef.

Šíření částic PM10, které se do vzduchu dostávají z velké části právě hořením, ilustruje i mapa Českého hydrometeorologického ústavu, kterou si můžete proklikat níže. Z té je patrné, že zatímco okolo 1:00 v noci byla nejvyšší koncentrace těchto částic v oblasti, která je požáru v Českém Švýcarsku nejblíže, v následujících hodinách se postupně rozptýlila jižním a jihovýchodním směrem.

Požár se v pondělí výrazně přiblížil k Hřensku, odkud bylo v noci na úterý evakuováno 50 lidí. Před plameny museli uprchnout také účastníci německého dětského tábora ve Ferdinandově. Hasiči se kvůli sílícímu požáru z některých míst stáhli.

Hořet začalo v Českém Švýcarsku v neděli ráno a hasičům se ho zatím nedaří dostat pod kontrolu. S plameny bojují desítky jednotek i vrtulníky.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Česká republika dokonce podle ministra vnitra Víta Rakušana požádala o mezinárodní pomoc. Na hašení požáru v Českém Švýcarsku potřebujeme podle Rakušana tři hasící letadla a dva vrtulníky. Již nyní na místě pracují dva vrtulníky.

Pomoc pro hasiče

Chcete-li podpořit hasiče v boji s požárem v národním parku, je možné na Správu NP v Krásné Lípě (Pražská 457/52) zavézt minerálky (ideálně neslazené), popřípadě energetické tyčinky. Správa parku zajistí jejich dopravu na místa zásahu. Kontakt: 775 552 790 (Jarmila Judová), 737 276 860 (Lenka Suchá). Původní telefonní číslo 737 276 863 (Jakub Juda) je kvůli koordinaci pomoci často nedostupné.



Pomoc pro lidi postižené požárem

Pokud byste chtěli pomoci lidem, kteří kvůli požáru přišli o střechu nad hlavou, můžete přispět prostřednictvím sbírky, kterou naleznete na TOMTO ODKAZU. Sbírku organizuje Nadační fond pomoci a peníze poputují právě těm lidem, kterým vzal oheň domov. Přispět můžete i bankovním převodem na účet číslo 4004040040/5500 s variabilním symbolem 267.