"Postní doba začala tím, že Češi vykoupili žrádlo v obchodech," poznamenal sarkasticky v souvislosti s Popeleční středou jeden z českých uživatelů Twitteru Petr Němec, čímž s nadsázkou ilustroval aktuální situaci v českých obchodních centrech i u rozvážkových služeb.

Rouška is new máslo

Až panické skupování potravin, dezinfekčních prostředků a zdravotnických ústenek působí na jedné straně znepokojivě, na druhé ale dalo opět podnět sarkastickým internetovým vtipálkům a glosátorům, aby popustili uzdu své fantazii. České internetové sociální sítě tak opět zaplavily jízlivé i černohumorné komentáře, vtipy a memy.

Twitterový uživatel Filip Vích například shrnul posledních 12 let vývoje České republiky následovně.

ČR



2008 strach z 30 Kč za doktora

2009 strach z amerického radaru

2013 strach z korupce

2013 strach z Němců a dekretů

2015 strach z migrantů a islámu

2016 strach z očkování

2017 strach o lithium

2018 strach z migrace a Sorose

2019 strach z EU

2020 strach z koronaviru — Filip Vích (@VichFilip) February 27, 2020

Podobný komentář měl k dané věci i publicista Jan Moláček, působící pro Deník N.

Koukám, že se Češi rozhodli zopakovat svoje parádní číslo z roku 2015 "podělali jsme se z uprchlíků bez uprchlíků", tentokrát ve verzi koronavirus. — Jan Moláček ?? ?? (@janmolacek) February 27, 2020

Řada lidí na sociálních sítích začala také "monitorovat" a vtipně komentovat situaci v místních obchodech.

"Žižkovský lid projevuje zdravou rozvahu a nákupní panice podléhá jen málo. Luštěnin, těstovin, konzerv i balené vody je v obchodech dostatek. Jen rum dochází," poznamenal na svém facebookovém profilu například bývalý reportér televize Nova Petr Felix Chudoba.

"Rouška is new máslo," komentoval zase současnou nákupní horečku reklamní a filmový producent Jan Vrtilek.

Panika je nebezpečnější

Hodně diskutérů však vážně varuje před neopodstatněnou panikou, která může způsobit víc škody než samotná nákaza, která dosud Česko ani nijak nezasáhla.

"Nemám strach z koronaviru. Mám strach z toho, co dokáže hysterie davu," napsal bývalý televizní reportér a současný šéf nových produktů kanálu Livesport Filip Horký, jenž záhy ilustroval své obavy dalším tweetem:

Košík před námi doručoval nějakému pánovi 43 balení vod. 43! To je přesně to, o čem jsem psal… — Filip Horký (@FilipHorky) February 27, 2020

"Panika, která propukla v českých obchodech kvůli koronaviru, je dokonalou ukázkou jevu, kterému se říká sebenaplňující se proroctví. Zároveň ukazuje zranitelnost té naší mediálními sděleními prošpikované doby, ve které nejsou rizikem ani tak události samotné, jako spíše jejich interpretace," upozornil Petr Nutil ze serveru Manipulatori.cz, věnujícího se vyvracení dezinformací.

"Kdybych žil ve Wu-chanu v Číně, bál bych se koronavirové infekce. Protože ale žiju ve střední Evropě a jsem shodou okolností biochemik, co se celý profesionální život zabývá viry, tak se nebojím koronaviru, ale našich reakcí na něj," poznamenal na svém facebookovém profilu Jan Konvalinka, prorektor pro vědeckou činnost Přírodovědecké fakulty katedry biochemie. "Bojím se toho, že mě někde v cizině někdo zavře preventivně do karantény. Bojím se, že moji vyděšení spoluobčané pod vlivem mediální masáže vykoupí základní potraviny a nebude co k večeři. Bojím se, že populističtí politici ve snaze předvést svaly zavřou hranice a pošlou celou Evropu do recese; a hlavně, že se jim ty mimořádné stavy a omezování a atmosféra strachu zalíbí a ty hranice už neotevřou. Lidi, neblbněte. Myjte si ruce, jezte ovoce a zeleninu a nenechte se vystrašit," zakončil Konvalinka.

Jeho příspěvek se stal na sociálních sítí okamžitě masivně šířený, po deseti hodinách od uveřejnění dosáhl více než 6,2 tisíce sdílení, další diskutéři na něj odkazovali na Twitteru.