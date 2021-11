„Čekají nás systémové změny, aby tento stát lépe hospodařil s penězi daňových poplatníků a stavěl na vzdělanosti, dovednostech a nápadech svých občanů. Chceme zemi, která se nebude utápět v byrokracii, ale bude sloužit lidem, a v níž budou mít mladí lidé perspektivu a až zestárnou, nebudou se bát, že nedostanou důstojný důchod. To jsou úkoly, které nás po osmi letech populismu, bezohledné a nezodpovědné politiky čekají,“ uvedl předseda ODS a budoucí premiér Petr Fiala.

O tom, že lidé volali po změně, hovořil i lídr STAN Vít Rakušan: „Šlo o poptávku po vzdělané společnosti, která ctí prozápadní orientaci a pro niž je zásadní téma životního prostředí.“ Doplnil, že je čeká opravdová práce, nikoliv užívání si pofidérního pocitu moci.

Vítězná sestava se hladce domluvila na složení předsednictva sněmovny, kde by mělo být pět jejích zástupců v čele Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). Hnutí ANO nabídla dva místopředsednické posty, ale Radka Vondráčka pravděpodobně neschválí. Karel Havlíček jako nominant ANO na předsedu je bez šance.

Obrovský důraz na rodinu

Koaliční smlouva. InfografikaZdroj: DeníkZásadní je ovšem to, co pět stran nabízí ve svém programu. Až na závazek nezvyšování daní a zkrocení schodku veřejných financí pod tři procenta HDP je to velmi progresivní, sociální a ekologická nabídka. Klade se v ní důraz na překlopení státu z doby papírové do elektronické včetně takových detailů, jako jsou dokumenty v mobilní aplikaci nebo tzv. digitální dvojčata, která umožní využívání a sdílení dat pro přípravu a užívání staveb. Do očí pak bije obrovský důraz na rodinu ve všech aspektech toho pojmu.

Navrhuje se například společný vyměřovací základ manželů pro výpočet důchodu, daňově podporované zkrácené pracovní úvazky, rozvoj bytové výstavby a předškolní péče o děti, ale také zvýšení penzí s ohledem na počet vychovaných dětí už pro současné důchodkyně. Zároveň se všestranně bude prosazovat dostupnost mobilních či odlehčovacích služeb pro nemocné seniory, jimž zaručí volbu mezi bydlením v běžné domácnosti a komunitním.

Silný akcent je kladen na životní prostředí a zelenou ekonomiku včetně sta tisíc solárních střech do roku 2025. Moderní program má jedno velké ale. Tím je příjmová stránka rozpočtu, o níž se v něm téměř nepíše. Jen seškrtáním úřednických míst ji ovšem naplnit nelze.