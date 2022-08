Dobré zkušenosti s tímto přístupem potvrzují v Kněžicích na Nymbursku, kde obec dodává ze společného zdroje levné teplo svým obyvatelům už 16 let. Na rozdíl od většiny obyvatel Česka, kteří se hrozí rostoucích nákladů na topení v letošní zimě, se proto ti Kněžičtí žádného zdražení bát nemusí. Obec drží cenu na výši nákladů od spuštění projektu. „Vydržíme s ní až do konce letošního roku, až od toho příštího se nad tím budeme muset zamyslet,“ uvedl starosta Kněžic Milan Kazda.

S moderní energetikou zde začali koketovat už před 22 lety při přípravě nového územního plánu. Uvažovali sice původně o běžné kotelně s rozvody tepla do domů, kvůli pravidlům evropských dotací ale zvolili bioplynovou stanici. Nyní ji doplňuje kotelna na biomasu ze slámy a štěpky, teplo levně prodávají rovnou obyvatelům obce. „Nízká cena je pro ně kompenzací určitého nepohodlí. Bioplynová stanice nikdy nebude vonět po fialkách,“ vysvětlil Kazda.

Nebylo to však zadarmo. Realizace přišla obec na spoustu peněz. Od Evropské unie to bylo 85 milionů, deseti miliony přispěl Státní fond životního prostředí a na zbývajících 43 milionů si obecní úřad musel vzít úvěr. „Půjčovali jsme si je v době, kdy jsme měli jen šestimilionový rozpočet,“ zavzpomínal starosta. Vše se však podařilo splatit, dokonce s předstihem.

Legislativní překážka

O vybudování podobných zařízení mají zájem i mnohé další obce. „Vytváření energetických komunit v Česku není snadným úkolem. Důvodem je nedostatečná legislativa, obce a města narážejí také na nedostatek zkušeností s vytvářením komunitních spojení,“ uvedla prezidentka Asociace komunitní energetiky Patrícia Čekanová. Cílem asociace je poskytovat právě tvůrcům obdobných projektů odbornou pomoc.

Nedostatečné legislativní ukotvení komunitní energetiky připomíná také ČEZ jakožto hlavní distributor elektrické energie. „V tuto chvíli nejsou energetické komunity nijak definovány, je nutné je definovat v energetickém zákoně,“ řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora se s paragrafovým zněním tohoto zákona z dílny ministerstva průmyslu a obchodu počítá do konce letošního roku. „Tam by měly být definovány nové fenomény v energetice jako energetická společenství, agregace a akumulace, a měla by být vymezena základní pravidla pro provoz těchto zdrojů i obchod s nimi,“ uvedl Gavor.

Kromě bioplynu a biomasy je pro komunitní energetiku podle Gavora nejvhodnějším zdrojem fotovoltaika. „Na úrovni obcí se může prosadit také zapojení větrných elektráren. Nejlépe ve spolupráci se soukromým investorem, kde město nebo obec může mít podíl a větrná elektrárna se může v jejich rámci zapojit do energetického společenství,“ konstatoval.

Velkou budoucnost decentralizované energetice věští i přední obchodník s energetickými surovinami Petr Paukner. „Obce, pokud plánují novou výstavbu, maximálně požadují posílení kapacity přípojek, přitom je tu prostor pro komplexní řešení energetických potřeb obce,“ uvedl Paukner. „Mohou požadovat nebo podporovat nejen instalaci tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren, ale také motivovat své obyvatele například výstavbou společného bateriového úložiště,“ podotkl s tím, že by starostové měli v obcích o výhodách tohoto přístupu přesvědčovat i své občany.

Větší zájem státu než dosud o tyto zdroje energie již zaznamenal i starosta Kazda, jenž rovněž působí ve Sdružení místních samospráv jakožto předseda jeho pracovní skupiny pro životní prostředí. V květnu si dokonce kněžický energetický systém přijel prohlédnout premiér Petr Fiala (ODS). „V dnešní době mohou Kněžice sloužit jako inspirace pro další obce,“ uvedl tehdy Fiala na svém účtu na Twitteru.