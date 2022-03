Evropa podle něj musí počítat s nejhorším scénářem: úplné omezení dodávek ropy z Ruska. „Musíme na to být připraveni a hledat jiné zdroje a transportní cesty. Možnosti tu jsou,“ říká Loula.

Co způsobuje dramatický růst cen pohonných hmot?

Hlavním důvodem je růst cen ropy na světových trzích a následně prakticky ihned extrémně rostou kotované ceny pohonných hmot na burzách. Dalším důležitým faktorem jsou rostoucí kotace olejnatých, cukernatých a škrobnatých plodin, které slouží k výrobě biosložek do nafty i benzinů. Ty musíme povinně přidávat pro snížení uhlíkové stopy. Jen cena lihu stoupala od poloviny února z 942 eur za jeden tisíc litrů na současných 1 154 euro. Dalším velmi významným faktorem je oslabení koruny vůči dolaru. To vše výrazně ovlivňuje korunovou cenu ropy i pohonných hmot pro tuzemský trh. Růst cen se nevyhýbá ani dalším evropským státům.

Podepisuje se na růstu cen válečný konflikt na Ukrajině?

Zcela určitě. Přes Ukrajinu vedou důležité transportní trasy ropy do Evropy, stejně tak se nesmí zapomínat na to, že Rusko je významným exportérem ropy.

Na čerpacích stanicích je k vidění nebývalá věc. Nafta je dražší než benzin. Proč tomu tak je?

Evropa je celkově více naftová. Potřebuje především naftu pro nákladní dopravu, mezinárodní kamiony, autobusy, pro technologická vozidla v řadě odvětví. Stejně tak námořní lodní doprava musí využívat nízko sirná paliva naftového typu. prostě poptávka po naftě je tak výraznější než po benzinu. I v Česku je podíl nafty 75 procent z celkové spotřeby pohonných hmot .

Kam až by mohly vyrůst ceny pohonných hmot u čerpacích stanic?

Na otázky vývoje cen pohonných hmot bohužel nemohu odpovědět. A to na základě veřejného dopisu předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten z komentování vyvozuje, že dochází k dohodám o ceně pohonných hmot.

Nízkonákladové čerpací stanice drží marži do jedné koruny za litr, ostatní, když odečteme onu korun, mají mnohem vyšší zisk proti velkoobchodní ceně. Není to „nemorální“ marže?

Jak jsem uvedl, nemohu komentovat věci týkající se vývoje cen pohonných hmot.

Kdy by mohlo dojít ke zlepšení situace?

Pokud bude pokračovat válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou a nezvýší se produkce ropy z jiných zdrojů, nelze očekávat výraznější snížení ceny teto suroviny i pohonných hmot. Ropa je stále strategickou surovinou. Není zatím nahraditelná.

Konec války je ale v nedohlednu. Znamená to tedy další a další zdražování pohonných hmot v Česku?

Řešením by mohlo být jedno z opatření, o kterém bude jednat vláda. Buď takzvané zastropování cen, nebo snížení sazby DPH. Jako to udělali například v Polsku.

Jaká varianta by podle vás byla vhodnější?

Myslím si, že snížení sazby DPH či jiné daně by bylo nejjednodušší a také nejlépe kontrolovatelnou cestou. V Polsku se to prokazatelně osvědčilo. Zastropování cen mi smysl příliš nedává. Vláda by musela tuto záležitost řešit každou chvíli.

Co když Rusko uzavře kohouty, nebo EU sama odmítne dodávky ropy, které teď živí ruské válečné hospodářství?

Měli bychom na to být připraveni a už nyní hledat zdroj ropy mimo Rusko a transportní cesty. V České republice ale máme jednu nevýhodu: nemáme moře.

Kde náhradu hledat?

Vyšší produkce ropy by byla možná z vybraných zemí OPEC (mezivládní organizace sdružující 13 zemí exportující ropu,pozn.red.). Jedná se zejména o Saudskou Arábii, Spojené arabské emiráty a Irán. Ty mají určité rezervy a mohly by dodávat více ropy na světové trhy. Bylo by ale důležité znát i záměry USA, zda obnoví těžbu ropy z ropných písků a břidlic a dodá více ropy na světové trhy.

Má Česko možnosti, jak se dostatečně zásobovat ropou?

Česká republika má ropovodní spojení pomocí IKL (ropovod Ingolstadt (Německo), Kralupy nad Vltavou a Litvínov). Ten má dostatečnou kapacitu pro zásobování rafinérií v Kralupech a Litvínově. Musíme jen začít hledat možnosti, jak dostat ropu do Ingolstadtu. Jednou z nich je přes Trans-alpský ropovod z Itálie, můžeme využívat i trasu přes ropovod Adria z chorvatského přístavu.

Jak je na tom Česko s ropnými rezervami?

Stát drží rezervy ropy a pohonných hmot, které vystačí na 90 dnů. Stejně tak jsou velmi dobré zásoby distributorů. Jsme tak zatím chráněni a není rozhodně důvod k panice.

Není současná ropná krize začátkem konce fosilních paliv? Nepřinese v konečném důsledku rychlejší přechod k elektromobilitě?

Zas až tak bych s takzvaným Green dealem nespěchal. Nejprve je nutné najít náhradní zdroje ropy a plynu. Odbourat 40procentní závislost na plynu z Ruska není záležitost mávnutí proutku. Nemáme v tuto chvíli dostatek obnovitelných zdrojů pro nahrazení fosilních paliv. Prostě nemáme. Musíme vybudovat i nové jaderné bloky jako čistý zdroj energie.