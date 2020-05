On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Největší absolutní počet potvrzených případů nákazy i největší výskyt covidu-19 má Praha. V hlavním městě bylo dosud podle statistik ministerstva zdravotnictví zaznamenáno 1739 případů, takže na každých sto tisíc obyvatel připadá v Praze téměř 128 nemocných. Metropole má také největší počet zemřelých lidí s covidem-19, a to 84.

V celém Česku za dnešek zemřel zatím jediný pacient. V pátek to přitom bylo šest lidí a o den dříve sedm. Většinu z 245 dosud zemřelých lidí nakažených koronavirem tvoří lidé ve věku nad 65 let. Na věkovou skupinu 65 až 74 let připadá 48 úmrtí, seniorů ve věku 75 až 84 let zemřelo 90 a ještě vyšší věk mělo 79 zemřelých.

V pátek přibylo v Česku 55 nových případů nákazy koronavirem oproti 103 případům ve čtvrtek. Výrazně ale také poklesl počet testovaných, zatímco v pátek bylo provedeno 4192, o den dříve jich laboratoře udělaly 7250. V pátek po předchozích třech dnech růstu mírně klesl podíl pozitivních testů, a to na 1,31 procenta ze čtvrtečních 1,42 procenta.

Podle ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka není vyloučeno, že znovu dojde k uspíšení otevření některých provozů.

„Sjednotili jsme společenské, kulturní a sportovní akce do sta lidí do jednoho termínu, a protože se situace vyvíjí příznivě, dali jsme po diskuzi s epidemiology již termín 11. května. V ostatních oblastech jsme zatím obezřetní, pokud ale bude situace dobrá, jsem připraven opět vyvolat diskuzi o dalším urychlení,“ uvedl v rozhovoru pro Právo Havlíček.

Podle vicepremiéra rozhodne to, jak se budou vyvíjet počty nově nakažených či reprodukční faktor i jak bude vypadat situace na jednotkách intenzivní péče, na nichž jsou hospitalizováni vážně nemocní. Dosavadní výsledky však označil za „velmi nadějné“.

Uhrazení třetiny nájemného

Stát se zároveň chystá podnikatelům, kteří jsou v nájmu a museli kvůli dopadům šíření koronaviru zavřít, uhradit minimálně třetinu nájemného za dobu od 12. března do konce června. Třetinu nájemného by měl uhradit nájemce, třetinu nájemník a třetinu stát, řekl serveru iDNES.cz premiér Andrej Babiš.

„Logika by měla být taková, že stát přispěje na nájemné, když se dohodne nájemce s pronajímatelem na slevě nájemného. Odstavili jsme část podnikatelů od provozu, měli tím pádem zavřeno, na ty by se to vztahovalo," řekl serveru Havlíček.

Vláda by to podle něj měla projednat příští týden, nejpozději 11. května. V ten den se v rámci uvolňování omezení mají otevřít mimo jiné obchodní centra.

Havlíček serveru dnes řekl, že existuje i možnost, že by se stát podílel na nájemném podnikatelů i více než třetinou. Podle něj by to mohla být až polovina, rozhodnout o tom ale musí vláda. V případě, že by stát hradil třetinu nájemného, stálo by to rozpočet zhruba tři miliardy korun. V případě poloviny by to byly čtyři miliardy korun.

"Navrhuji, aby to bylo za dobu od 12. března do 30. června, i když se ty prodejny či provozovny otevřou třeba 25. května. My říkáme, dejme jim to až do 30. června, protože je pravda, že i když otevřou, tak nebudou hned prodávat, křivka nárůstu bude pozvolná," uvedl Havlíček.

V pondělí představím na vládě návrh MPO na kompenzaci nájemného pro firmy, které musely mít nařízením zavřené provozovny. Podmínkou bude spoluúčast pronajímatele. Navrhnu poměr 50% stát, 30% pronajímatel, 20% nájemce za období od 12.3. do 30.6. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) May 2, 2020

Následně Havlíček na twitteru uvedl, že v pondělí představí na vládě návrh, podle kterého by 50 procent nájemného měl platit stát, 30 procent pronajímatel a 20 procent nájemce. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj vyzval na twitteru vládu, aby akceptovala návrh právě na 50procentní platby za nájemné od státu.

"Taková pomoc dá většině obchodů šanci přežít a hlavně nepropouštět zaměstnance," uvedl k návrhu prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Úhradu části fixních nákladů podnikatelů od státu požadovala již dříve opozice. TOP 09 například navrhovala, aby stát hradil 100 procent nájemného těm, kteří museli zavřít, a 80 procent těm, kteří měli omezené podnikání.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová na twitteru uvedla, že strana vládní návrh podpoří. "Klasika - my podobnou věc navrhli, vládní strany neschválily, ale teď s tím přichází. Podpoříme to, je potřeba udržet tisíce firem při životě, jejich kolaps by byl totiž kolapsem ekonomiky," uvedla.

Podle nedávno přijatého zákona firmy v pronajatých prostorách, které kvůli vládním opatřením proti epidemii koronaviru musely zavřít své provozy, mohou nájem za období od 12. března do 30. června splatit až do konce letošního roku.

Podobně je to ošetřeno i u bydlení, kde podle zákona nájemníci nebudou moci dostat výpověď z bytu, pokud do konce července nebudou platit nájemné kvůli tomu, že jsou v důsledku opatření proti epidemii koronaviru bez příjmů. Dlužné nájemné ale mají zaplatit do konce letošního roku. Proti zákonu se postavila Asociace developerů ČR. Podle ní návrh zaseje do české ekonomiky druhotnou platební neschopnost.

Následně pak vláda přijala nařízení, podle kterého po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru nebude možné zvyšovat nájemné bytů. Toto ovšem chtějí senátoři ODS a hnutí STAN zrušit u Ústavního soudu. Nelíbí se jim, že zmrazení cen není časově ohraničené, například koncem roku.

Další vlna uvolňování

Ministerstvo zdravotnictví v pátek zveřejnilo podrobnosti k další vlně uvolňování, jež je naplánována na 11. května.

„Zatím ještě nemůžeme mít vyhodnocenou vlnu, která nastala toto pondělí. Pokud by se ukázalo, že zhoršila zásadně epidemiologickou situaci, tak vlna 11. května nemusí nastat tak, jak je plánována,“ upozornil však vedoucí pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření Rastislav Maďar.

Asociace: Plán vlády na úhradu části nájemného obchodům pomůže



Plán vlády uhradit podnikatelům postiženým pandemií třetinu nájemného pomůže stabilizovat odvětví nákupních center a uklidnit nepříjemné diskuse mezi nájemci a pronajímateli. Na dotaz ČTK to dnes řekl předseda českého výboru Asociace nákupních center Jan Kubíček. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes uvedl, že stát se chystá podnikatelům, kteří jsou v nájmu a museli kvůli dopadům šíření koronaviru zavřít, uhradit minimálně třetinu nájemného za dobu od 12. března do konce června.



"O našem návrhu s vládou už pět týdnů intenzivně jednáme. A pokud naše požadavky ministři vyslyší, bude to podle nás jeden z nejúčinnějších nástrojů, které vláda vůbec v průběhu pandemie představila," uvedl Kubíček. Dodal, že obchodní centra při vyjednávání navrhovala, že by se stát na úhradě nájmů podílel 50 procenty. Dalších 30 procent by pak pokrývali pronajímatelé a na obchodníky by zbylo 20 procent. Havlíček dnes uvedl, že takovou možnost vládě k rozhodnutí předloží.



Kubíček dále upozornil, že nákupní centra byla zavřena vládním nařízením, aby se zabránilo šíření pandemie mezi prvními, a jsou tak jedním z nejpostiženějších odvětví. Škody podle něj dosahují až deseti miliard korun měsíčně. "Naši nájemci mají hodně peněz ve zboží, a tudíž nejsou ve většině případů tak kapitálově vybaveni, aby tuto situaci bez pomoci státu ustáli. K zavření obchodů došlo v průběhu sezony jarního zboží, které je už nyní v podstatě neprodejné. Nájemné vedle nákladů na personál a zásoby tvoří jeden z hlavních nákladů nájemců," uvedl.