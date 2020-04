Česko eviduje 23 mrtvých s koronavirem. Vyléčilo se 25 lidí

Počet lidí vyléčených z nemoci COVID-19 způsobované koronavirem stoupl v Česku na 25. Vzrostl ale také počet zemřelých nakažených koronavirem, a to na 23. Nakažených je celkem 3001. Ministerstvo zdravotnictví o tom informovalo na svém webu. Vláda také dnes schválila výjimky týkající se nošení roušek. Nebudou je muset nosit děti do dvou let věku a řidiči motorových vozidel, pokud jsou ve voze sami. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Odběrové místo na Covid-19 pro indikované pacienty na parkovišti u Nemocnice Havlíčkův Brod. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot