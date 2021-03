Ani hrozící kolaps zdravotnictví, tisíce mrtvých a desetitisíce nakažených nepřesvědčily téměř polovinu Čechů o nebezpečnosti nového koronaviru. Podle průzkumu, který zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO) a Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, se 45 procent obyvatel Česka domnívá, že je covid-19 jen mediální humbuk.

Dvě pětiny lidí si pak myslí, že nastolená protikoronavirová opatření zbytečně omezují jejich osobní svobodu. Celých 46 procent lidí pak i s příznaky covidu-19 odmítá zůstávat doma a chodí mezi ostatní.

Rozdílné hodnoty

Zdroj: Deník„Považujeme toto zjištění za klíčové. Dává odpověď na otázku, proč je u nás epidemická situace nepříznivá,“ řekla Helena Hnilicová z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Data podle ní ukazují na nedostatek sdílení prospolečenských hodnot a ochoty něco udělat pro druhé a pro společnost, když to vyžaduje nějaké osobní oběti. Společnost je podle ní rozdělena a je v ní velký podíl těch, kteří preferují osobní svobodu před ohledem na druhé. To se ukazuje v době pandemie jako nevýhodné.

Více než čtvrtina lidí by v případě, že by byli pozitivně testováni, dokonce neuvedla všechny osoby, se kterými přišla do kontaktu. „Bojí se, že budou nařčeni, že udali jejich jméno,“ konstatovala Alena Šteflová z ministerstva zdravotnictví.

Nedostatek peněz

Ne vždy je ale nutné hledat za tím nedostatek dobré vůle. Zvláště lidi s nízkými příjmy dostává karanténa do neřešitelných finančních problémů a speciální kompenzace vláda schválila teprve nedávno.

Podle Zdeňka Kučery z Ústavu pro zdravotní gramotnost průzkum ukázal i to, že je společnost rozdělena v hodnocení opatření, přičemž významná menšina považuje omezení za přehnaná. A vnímání jejich spravedlnosti klesá.

Pozitivní je alespoň to, že roste počet lidí, kteří se chtějí nechat proti koronaviru očkovat. V průběhu pěti měsíců narostl jejich podíl o třetinu a přesáhl padesát procent. „Dobrá zpráva je také to, že narůstá počet těch, kteří se v souvislosti s pandemií snaží ozdravit svůj životní styl,“ dodala Hnilicová.